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    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un estudio de Yale analizó el potencial de un fármaco que ya fue aprobado por la FDA, como posible tratamiento para la osteoartritis. No solo reduciría sus síntomas, sino que también revertiría el daño.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio Tendencias / La Tercera

    Un alto porcentaje de la población mundial padece osteoartritis, una enfermedad articular que provoca un desgaste progresivo del cartílago que recubre y protege los huesos.

    Con el tiempo, este deterioro provoca dolor, rigidez y dificultad para mover la articulación. Todo esto afecta la salud y calidad de vida de los pacientes. Y aunque existen tratamientos que pueden aliviar los síntomas de forma temporal, no impiden el daño articular al mismo tiempo.

    Pero un nuevo estudio, publicado en la revista científica Bioactive Materials, plantea un nuevo enfoque: existe un medicamento —aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA)— que no fue creado para tratar la osteoartritis, pero que demostró reducir el dolor y, a la vez, revertir el daño del cartílago.

    Esto es lo que mostró la investigación.

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio Tendencias / La Tercera

    El fármaco que disminuye el dolor y el daño de la osteoartritis

    El estudio, a cargo de investigadores de la Universidad de Yale en Estados Unidos, analizó el poder del medicamento lacosamida en pacientes que padecían osteoartritis.

    Y es que en la actualidad, no existe ningún fármaco aprobado por la FDA para aliviar el dolor de esta enfermedad y, al mismo tiempo, prevenir la degradación del cartílago.

    Por ello, los investigadores de Yale querían abordar los dos problemas con una sola estrategia.

    Para lograrlo, utilizaron un fármaco que ya existe: la lacosamida (que se utiliza para tratar la epilepsia) combinada con un gel avanzado que mantiene el fármaco dentro de la articulación.

    Lograron encontrar una concentración baja e ideal de este fármaco para estimular a que las células produzcan unas proteínas implicadas en la formación del cartílago, mientras que, a la vez, suprimen los procesos de degradación de los tejidos.

    En el estudio, este medicamento también estimuló dos proteínas beneficiosas que responden al estrés, favorecen la reparación de los tejidos, regulan la inflamación y protegen el tejido articular del daño.

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio. Foto: Referencial.

    “Estas proteínas crean un entorno propicio para el mantenimiento del cartílago, Permiten que los efectos del fármaco se extiendan más allá de las células individuales e influyan en todo el tejido”, explicó Chuan-Ju Liu, PhD y autor del estudio.

    Ahora, por vía oral, la lacosamida suele provocar efectos no deseados en otras partes del cuerpo. Fue aquí cuando los investigadores apostaron por unirla con un gel para crear una inyección intraarticular para así colocar el fármaco directamente sobre la articulación que lo requiera.

    Cómo funciona el medicamento para la osteoartritis

    Hacer lo anterior no fue fácil. Y es que, por ejemplo, la articulación de la rodilla “actúa naturalmente como un cubo de fugas”, por lo que cualquier líquido inyectado en la rodilla puede ser eliminado por el cuerpo en solo horas.

    Por ello, crearon un hidrogel en base a colágeno II que permanece líquido dentro de una jeringa fría pero, al alcanzar la temperatura del cuerpo, se convierte en un gel firme. Una vez que ingresó a una articulación, mantiene el medicamento concentrado y lo libera de forma gradual durante semanas.

    Dado que el fármaco ya fue aprobado para su uso en humanos, los científicos creen que pronto podrían hacer estudios clínicos en pacientes que padecen osteoartritis y así encaminar una nueva terapia disponible para todos.

    “No solo estamos desarrollando un tratamiento. Estamos desarrollando un sistema que permite que el medicamento actúe con mayor eficacia donde más importa. Nuestro objetivo es ir más allá del control de los síntomas y avanzar hacia una verdadera modificación de la enfermedad. Este esfuerzo nos acerca a esa realidad”, concluyó Liu.

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