Trump tilda de “lunático yihadista” a Abdul el Sayed, aspirante demócrata al Senado por Míchigan

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tildado este viernes de “lunático yihadista” al progresista Abdul el Sayed, ganador de las primarias demócratas al Senado por el estado de Míchigan, en el marco de sus últimos ataques verbales contra el opositor, al que el jueves llamó “simpatizante de los terroristas” y “extremista radical”.

Trump ha publicado un mensaje en redes sociales tras el debate celebrado en las últimas horas entre El Sayed y el republicano Mike Rodgers, de quien ha dicho que “es un gran patriota estadounidense”, antes de asegurar que su aliado “destruyó totalmente” al demócrata durante su intercambio de ideas.

“Si hubiera sido una pelea, la hubieran parado”, ha dicho. “Mohamad es un lunático yihadista que odia a nuestro país, a las personas negras de Detriot, y que quiere ver cómo Estados Unidos fracasa”, ha señalado, insistiendo en llamarle Mohamad y no Abdul, tal y como ha hecho en varias ocasiones en las últimas horas.

“Va corto de estatura, patriotismo y verdad. Las afirmaciones de Mohamad han estado cargadas de mentiras y engaños”, ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca, quien el jueves puntualizó que El Sayed “es un candidato terrible para los ‘dumócratas’ --juego de palabras con el que vincula a los demócratas con la estupidez--”.

En este sentido, Trump espetó que “Mohamad se retrotrae a los días de la yihad” y que “es un extremista radical” y “un simpatizante de terroristas”. “Es la opción equivocada para Míchigan y para Estados Unidos. Voten por Mike Rogers. Tiene mi apoyo total y no les decepcionará”, zanjó.

En respuesta a los mensajes del jueves, el demócrata ironizó con que Trump se sabe su nombre, dado que “lo dice todos los días”. “Sabe que mi nombre es Abdul. No solo me ataca a mí. Nos ataca a todos. Nos tiene en baja estima. Cree que puede usar mi nombre y mi fe para distraernos del sufrimiento que sus políticas nos causan en las gasolineras, las tiendas y las consultas del médico”.

“Cree que no conocemos nada mejor. Es momento para un cambio”, apuntó El Sayed en redes sociales. El político, cuyo nombre completo es Abdulrahman Mohamed el Sayed y que derrotó en las primarias demócratas a Haley Stevens, nació en Míchigan hace 41 años y es hijo de inmigrantes egipcios.

Trump ha entrado con intensidad en la campaña electoral de cara a las ‘midterms’ que se celebrarán dentro de menos de un mes y que permitirán renovar un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, que a día de hoy se encuentran bajo control del Partido Republicano del mandatario.