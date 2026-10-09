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    Culto

    La Hipocresía Mató al Gato lanza la “CARNADA” en su nuevo disco

    El proyecto del productor Nicolás Roa presenta su tercer larga duración que recorre por diferentes estilos. El show de lanzamiento será el 16 de octubre en Centro Cultural España. La entrada es gratuita.

    Por 
    Equipo de Culto
    JUAN MATURANA

    CARNADA, el tercer álbum de La Hipocresía Mató al Gato, contiene ocho canciones de pop alternativo cruzadas por el groove, el funk y sutilezas psicodélicas, que funcionan tal como anuncia su nombre: como un anzuelo.

    Con coros que se quedan pegados, melodías hechas para cantarse y un pulso que invita a soltarse, la nueva etapa del proyecto encabezado por Nicolás Roa busca extender su universo sonoro y de audiencia.

    Durante las últimas semanas, La Hipocresía Mató al Gato estuvo adelantando los singles “De mí” junto a Soulfía, “Tú y yo en la nube”, “Hace tiempo que no estás” junto a CEAESE y “Néctar”, con las que ha llamado la atención en la prensa.

    Con este lanzamiento se complementa con las canciones “Dura” junto a Nacio, y “Lucy” (focus track), la producción estuvo a cargo de Nicolás Roa, nominado a Mejor Productor en los Premios Pulsar 2026, quien consolida aquí la nueva etapa del proyecto: más groove y más pista de baile. CARNADA fue grabado en los Estudios Tornasol (Nicolás Roa y Tomás Cordero), Estudio 050 (Camilo Artigas), La Salitrera (Frescofresco), con mezcla de Nicolás Roa y masterizado por Chalo González (Los Bunkers, Francisca Valenzuela, Mon Laferte, Gepe).

    La Hipocresía Mató al Gato además anuncia el show de lanzamiento de su nuevo disco para el 16 de octubre en Centro Cultural España, para asistir será vía inscripción al mail lahipocresiamatoalgato@gmail.com, son cupos limitados.

    Escucha CARNADA a continuación

    Más sobre:La Hipocresía Mató al GatoCarnadaMúsica

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