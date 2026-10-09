Detienen a sujeto que se encontraba merodeando en zona afectada por el aluvión

Durante la mañana de este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) informó de la detención de una persona que se encontraba merodeando la zona afectada por el aluvión en la comuna de Las Condes.

El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, dio a conocer la situación señalando que “PDI identificando a la persona y viendo que estaba merodeando sectores donde había casas que tenían afectadas sus rejas de acceso. Procedió a la detención de esta persona que estaba en conductas sospechosas”.

De acuerdo a lo que añadió en conversación con Chilevisión, esta persona “no tiene autorización para estar en esta zona que está delimitada y en este minuto estamos con un perímetro de seguridad”.

Por su parte, desde la PDI detallaron que se trata de un ciudadano venezolano con situación migratoria irregular, el cual mantenían una orden de aprehensión vigente por el delito de lesiones menos graves.

Los hechos se registraron cuando personal de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI se encontraba en la zona afectada trabajando, momento en que detectaron la presencia de un vehículo con dos ocupantes asociados al delito de robo con intimidación.

Según informaron, al realizar el control de identidad, es que se logró identificar que sus dos ocupantes se encontraban en situación migratoria irregular y uno de ellos contaba con una orden de detención pendiente.