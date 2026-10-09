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    Tras el aluvión: habrá una breve pausa de las lluvias pero meteorólogos advierten su regreso la próxima semana

    Después del aluvión que dejó estragos en Las Condes, revisa cuándo volverá la lluvia a la Región Metropolitana, qué días podrían registrarse precipitaciones y qué advierten los meteorólogos.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Tras el aluvión: habrá una breve pausa de las lluvias pero meteorólogos advierten su regreso la próxima semana. Foto: ATON.

    Las precipitaciones que afectaron a la Región Metropolitana los últimos días desataron una emergencia en la comuna de Las Condes: un fuerte aluvión arrastró agua, barro, sedimentos y hasta vehículos. Las autoridades decretaron zona de catástrofe.

    Tras este episodio, la atención ahora se centra en las condiciones meteorológicas de los próximos días. Y es que nuevas lluvias podrían volver a causar estragos en las zonas afectadas.

    Hasta la noche de este viernes perduran los avisos meteorológicos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC o MeteoChile) por probables tormentas eléctricas en la RM y viento normal a moderado en la cordillera.

    El pronóstico muestra chubascos aislados y probables tormentas eléctricas solo en San José de Maipo durante la tarde de este viernes. Después de esto, habría una pausa de precipitaciones por al menos dos días.

    Sin embargo, los meteorólogos han advertido que nuevas lluvias podrían llegar, gracias a un sistema frontal que se instalaría el próximo lunes 12. Esto es lo que se sabe, hasta ahora.

    Tras el aluvión: habrá una breve pausa de las lluvias pero meteorólogos advierten su regreso la próxima semana

    Cuándo vuelve la lluvia en la Región Metropolitana

    Aunque desde este viernes se prevé una jornada más estable, las lluvias podrían regresar y continuar a comienzos de la próxima semana. Tras el reciente aluvión en Las Condes, será importante seguir la evolución de las condiciones del tiempo en la zona precordillerana.

    Pese a que no hay lluvia pronosticada de forma oficial, algunos reportes aseguran que podrían perdurar probabilidad de chubascos de nieve y aguanieve en los sectores cordilleranos durante este fin de semana.

    Pero todo cambiaría a inicios de la próxima semana: el pronóstico de MeteoChile muestra probabilidad de chubascos en toda la Región Metropolitana durante la tarde y noche del lunes 12 y martes 13.

    Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo, advirtió que “de aquí a la próxima semana, todos los días se ve lluvia en la cordillera y precordillera”.

    Sin embargo, el evento entre el lunes y martes le preocupa más, pues podrían caer entre 15 y 20 mm de agua “en una zona ya erosionada y afectada, con una isoterma cero que estará sobre 2.200 metros”. Aseguró que hay que ponerle particular atención a estos dos días.

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