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    ANFP suspende el duelo entre la UC y Audax Italiano tras el aluvión que afectó a Las Condes

    El duelo, válido por la fecha 24 de la Liga de Primera, estaba programado para este sábado en el Claro Arena.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La ANFP informó este viernes la suspensión del duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano, válido por la fecha 24 de la Liga de Primera, que debía disputarse este sábado en el Claro Arena. La medida responde al aluvión que afectó a la comuna de Las Condes durante el jueves.

    “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que debido al frente de mal tiempo que ha afectado a la Región Metropolitana, provocando un grave aluvión en la comuna de Las Condes, se ha decidido suspender el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, programado para el sábado 10 de octubre de 2026 a las 20:00 horas en el Claro Arena, correspondiente a la Fecha 24 de la Liga de Primera”, dieron a conocer a través de un comunicado oficial.

    “Esta decisión se adopta en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados, considerando que la emergencia compromete las condiciones de seguridad necesarias para la realización del espectáculo”, complementaron.

    Por cierto, tras el alud, el Claro Arena se dispuso como sede del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID).

    En el lugar se instalaron los puestos de mando para monitorear la situación y ejecutar las acciones para restablecer la normalidad en la zona.

    De todas maneras aún resta por saber qué es lo que sucederá con la final de la Copa de la Liga que está programada para el 16 de octubre en el mismo recinto.

    Ese día Coquimbo Unido y O’Higgins deben dar vida a la definición de la primera edición de la competencia que en principio estaba programada para que se desarrollara en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, pero debió cambiar de sede luego de los incidentes cometidos en el encuentro entre Everton y la U que dejó millonarios daños.

    El estado del Claro Arena

    Este jueves, tras las primeras horas desde que se produjo el torrente, Universidad Católica había señalado que las dependencias del estadio no se vio afectado, siendo Camino El Alba Sur la calle más cercana que sufrió complicaciones.

    Queremos comunicar a los hinchas de Universidad Católica que nuestro recinto deportivo no se ha visto afectado por esta situación”, informó el cuadro estudiantil en sus redes sociales.

    Luego, el posteo agregó que “desde Cruzados enviamos nuestro apoyo a los vecinos del sector que se han visto afectados por esta emergencia climatológica”.

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