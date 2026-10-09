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    “Mi hijo lleva su nombre”: el emotivo homenaje de Carlos Caszely a Piero

    El cantautor argentino falleció, a los 81 años. Su legado traspasó lo musical. Con el Rey del Metro Cuadrado llegó a fraguar una significativa amistad.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Carlos Caszely. pc

    Las inquietudes de Carlos Caszely en la vida han traspasado con largueza la enorme trayectoria deportiva que logró realizar. Al margen de transformarse en un delantero excepcional, que marcó épocas en Colo Colo y en la Selección, el Rey del Metro Cuadrado logró trascender como una auténtica figura social. Hasta hoy, es reconocido en todos los planos.

    La música fue uno de los ámbitos en que el exdelantero incursionó. Su canción El Hincha (conocido popularmente por la frase ‘domingo por la mañana, temprano a la cancha se va’), forma parte del bagaje colectivo chileno.

    “Mi hijo lleva su nombre”: el emotivo homenaje de Carlos Caszely a Piero

    El vínculo con el arte y, por cierto, su popularidad, le permitieron a Caszely acercarse a grandes figuras. Piero, el recientemente fallecido cantautor argentino, fue una de ellas. El Chino lamentó profundamente su partida. Incluso, reveló un factor que unirá eternamente sus historias.

    Tuve la fortuna, la suerte y el privilegio de conocer a un artista al que admiré toda mi vida”, sostiene el ídolo albo, en su cuenta en Instgram, apenas en el inicio de un sentido posteo.

    Crecí con sus canciones. Canciones que fueron parte de mi historia, que alguna vez le dediqué a la Mary y que, con los años, quise traspasar como una herencia a mi hijo Piero, quien lleva su nombre en honor a él”, escribió.

    Un encuentro inolvidable

    En ese contexto, recordó historias que los unen. “Una fría noche del 2022 tuve la oportunidad de ir a un concierto de Piero. Y lo que vino después se transformó en uno de esos recuerdos que quedan para toda la vida. Nos fuimos a la casa de @wenceslaolazop junto a Piero el cantante, @bichiborghi_, Pipo, mi hijo Piero y la banda. Entre una rica cena, cigarros, cafés y conversaciones, comenzamos a cantar. Y cantamos, y cantamos… hasta que ya no quedaba más repertorio", reveló.

    “Esa noche no fue simplemente una noche de música. Fue un encuentro de generaciones, de historias, de canciones y de recuerdos. Fue uno de esos momentos que uno sabe, mientras los está viviendo, que algún día va a recordar con una sonrisa y con emoción. Hoy solo puedo decir, gracias por todo, querido Piero. Gracias por tus canciones, por acompañar tantos momentos de mi vida y por dejarme vivir aquella noche que guardaré siempre en el corazón”, concluye el histórico goleador albo.

    Más sobre:Carlos CaszelyPieroColo ColoSelecciónLa RojaFútbolFútbol Nacional

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