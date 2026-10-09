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    Más que una joya oculta: el profundo análisis que terminó con Darío Osorio en la Premier League

    El extremo chileno lucha por ganarse un espacio en el Crystal Palace. En el país isleño se interesan por el método que permitió acercarlo a la primera línea del fútbol mundial.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Darío Osorio, en el Crystal Palace (Foto: cpfc.co.uk)

    Darío Osorio empieza a abrirse camino en la Premier League. Tímidamente, intenta ganarse un espacio en el Crystal Palace, una de las escuadras que integra la competencia futbolística más importante del mundo.

    En rigor, está en pleno proceso de adaptación. Viene de ratificar en el Midtjylland las condiciones que había anunciado en Universidad de Chile, el club que lo formó. En la Selección también empieza a hacerse notar. Fue uno de los mejores elementos en la gira por Norteamérica. En Juan Pinto Durán no es sorpresa. Hace rato que tenían claro que se trataba de un jugador apto para proyectarse en la elite, basados en los parámetros que se miden para determinar si un futbolista puede llegar a ser de alto rendimiento.

    Más que una joya oculta: el profundo análisis que terminó con Darío Osorio en la Premier League

    En Inglaterra se interesan en su historia. Sobre todo, en la forma en que fue descubierto para que terminara transformándose en uno de los futbolistas de mayor proyección en el mundo. La revisión remite, necesariamente, a la estrategia que desarrolla el club danés para detectar talentos y transformarse en una suerte de trampolín que los conduzca al primer mundo futbolístico.

    La BBC se centra en el paso por el club escandinavo para referirse a quien consideran “ el Alexis Sánchez de su generación”. “Cuando fichamos a Darío Osorio, no fue porque nadie supiera de él”, Kristian Kjaer, director técnico del Midtjylland, al área deportiva de la prestigiosa cadena.

    Darío Osorio

    El medio refleja el interés que generaba Osorio antes de que los daneses lo reclutaran. “Osorio estaba en el radar del AC Milan, el RB Leipzig, el Salzburgo y varios clubes ingleses y alemanes antes de dejar Santiago rumbo a Dinamarca a los 19 años”, recuerda. El paso por el Midtjylland fue, en alguna medida, estratégico. “Fue una trayectoria cuidadosamente planificada. Tras tres temporadas en Escandinavia, el extremo se unió al Crystal Palace en calidad de cedido este verano, con una opción de compra de 24 millones de libras que lo convertiría en la venta más cara en la historia de la Superliga danesa”, describe el artículo, en una visión que coincide con la que suelen reflejar quienes han guiado la trayectoria deportiva del hijuelense.

    Un proceso casi científico

    En esa línea se describe el estudiado proceso de reclutamiento y desarrollo que lleva a cabo el club danés. “El Midtjylland —club del que Matthew Benham, propietario del Brentford, fue accionista mayoritario entre 2014 y 2023— es reconocido como uno de los clubes más innovadores de Europa por su uso de la analítica, abarcando desde las jugadas a balón parado hasta una contratación inteligente”, especifica la nota.

    Kjaer da a conocer elementos del método. “Contamos con el ‘scouting’ subjetivo, el análisis de vídeo más clásico, la observación en directo, una red de contactos, personas de confianza dentro del club y nuestros socios. Y luego tenemos el análisis basado en datos”, detalla. “En el caso de Darío Osorio, ya lo conocíamos mucho antes de ficharlo”, enfatiza.

    La observación directa se mezcla, en estos casos, con el análisis de datos y hasta el uso de la inteligencia artificial. “Eso de la ‘joya oculta’ casi ha dejado de existir en el fútbol”, sentencia Kjaer. “A veces ocurre, pero es algo poco frecuente”, insiste, respecto de cómo el uso de la información resulta clave en el proceso de scouting.

    Podemos encontrar jugadores interesantes en todo el mundo”, explica. “Me gusta que mantengamos una mentalidad abierta. Tenemos un estilo particular tanto de juego como de venta. Por eso, necesitamos encontrar jugadores que encajen en ese estilo”, apunta.

    La crítica al fútbol chileno

    En otra intervención, Kjaer aludió al proceso que ha seguido el hijuelense para llegar al primer nivel. “Darío priorizó la importancia de comenzar en un club y un entorno en Europa que pudiera ayudarlo a crecer para que algún día pudiera ir a la Premier League, que ha sido su sueño desde que era un niño”, sostuvo a The Guardian.

    En esa intervención, el personero reparó en las deficiencias del proceso formativo que se realiza en el fútbol chileno. “Darío solía comer mucho pan blanco para cenar y no podía entender por qué no tenía toda la energía por la mañana. Esa fue una de las primeras cosas que hicimos: revisar su plan de nutrición”, explicó, en ese sentido.

    El personero valora la evolución que ha tenido el chileno. “Desde entonces, lo hemos visto ponerse capas y capas. Darío lleva algún tiempo superando a la liga y era, con diferencia, en mi opinión, el mejor jugador”, resalta.

    La conclusión es categórica. “Estamos muy contentos de verlo dar el paso y creemos que tiene la calidad para ser competitivo en la Premier League, no como suplente sino como jugador titular”, sentencia.

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