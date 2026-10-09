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    ¿Dardo para Marcelino? El mensaje de Gabriel Suazo en las redes sociales tras la gira de la Roja por Norteamérica

    El capitán de la Roja agregó que "los momentos difíciles también construyen" y aseguró que la unión del grupo "nunca cambió".

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Suazo se refirió a la gira de la Roja. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La gira de la Selección Chilena por Norteamérica dejó más penas que alegrías. Pese a despedirse con un triunfo ante México y mostrar pasajes de buen fútbol en las derrotas ante Canadá y Estados Unidos, la abrupta salida de Marcelino Núñez de la concentración de la Roja ha sido uno de los puntos más negros del proceso que lidera el técnico interino Nicolás Córdova.

    Y una de las voces autorizadas para analizar lo vivido en estas últimas semanas, es Gabriel Suazo. El capitán del Equipo de Todos usó su cuenta de Instagram para reflexionar sobre lo que experimentó el combinado nacional y reconoció que pasaron por duros vaivenes.

    Los momentos difíciles también construyen”, comenzó diciendo el formado en Colo Colo. Y junto a una bandera chilena, agregó que “fueron días que nos pusieron a prueba. Derrotas, errores y momentos difíciles”.

    Sin embargo, y sin mencionar lo que pasó con Núñez, el lateral izquierdo reveló que “hubo algo que nunca cambió a pesar de todo: la unión de este grupo, la forma de trabajar y la convicción de seguir empujando todos hacia el mismo lado... Cerramos esta gira con un gran triunfo, pero me quedo con algo mucho más importante que el resultado: la respuesta del equipo cuando las cosas no salían”.

    Luego agregó que “el carácter no se demuestra solamente cuando todo va bien. Se demuestra cuando toca levantarse, seguir trabajando y volver a intentarlo. Y este grupo lo hizo”.

    Finalmente, Suazo manifestó sentirse “orgulloso de cómo trabajamos, de cómo nos representamos unos a otros y de cómo representamos a nuestro país” y arengó: “Seguimos construyendo. Siempre por Chile”.

    Foto: Alejandro Pagni/Photosport ALEJANDRO PAGNI/PHOTOSPORT

    La salida Núñez fue el punto negro

    Marcelino Núñez dejó la concentración de la Roja justo después del partido contra Estados Unidos. Al jugador del Ipswich Town no le gustó que Córdova cuestionara al plantel por sus presentaciones y decidió regresar anticipadamente a Inglaterra.

    Fue una decisión netamente personal determinada por los motivos que él tendrá que explicar. No tengo yo que explicar decisiones de otras personas”, sostuvo el entrenador días después.

    Aunque reconoció que “no es grato que un jugador se vaya. Eso lo tenemos súper claro. Una vez que ya se va, nosotros tenemos que preocuparnos de los que están acá, de entrenar lo mejor posible, porque tenemos otro compromiso muy importante, que merece el máximo de seriedad”.

    La Selección Chilena volverá a las canchas el próximo 13 de noviembre cuando enfrente a Colombia en Cali y luego disputará la revancha con los cafeteros, el martes 17 de noviembre en el Estadio Nacional. Esos deberían ser los últimos partidos del interinato de Córdova y luego la Federación deberá ratificarlo o nombrar a nuevo estratega.

    Más sobre:Gabriel SuazoSelección ChilenaChileLa RojaMarcelino NúñezFútbol

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