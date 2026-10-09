El lapidario análisis del Rambo Ramírez al presente de Vozinha en Colo Colo: “Bajó varios escalones”

Colo Colo ya se prepara para volver a la acción en la Liga de Primera. Este domingo los albos deben visitar a Coquimbo Unido en el marco de la fecha 24 del torneo nacional con el fin de, al menos, sostener la diferencia en el liderato.

El Cacique, que a mediados de semana vio suspendido su partido contra Deportes Puerto Montt antes del inicio del segundo tiempo por la acumulación de agua en el estadio Monumental, ha visto como sus más cercanos perseguidores han reducido la distancia.

Esto se debe a que en los últimos dos encuentros han registrado empates contra Huachipato (0-0) y Deportes Concepción (1-1), por lo que ahora la meta es doblegar a un cuadro pirata que lleva tres derrotas consecutivas en la liga.

Por todo esto, Fernando Ortiz debe preparar cada detalle con cuidado y uno de los aspectos que debe tratar el adiestrador es el encargado de defender el arco. Gabriel Maureira ya está recuperado y Eduardo Villanueva aprovechó su momento en la Copa Chile, aprovechando que Vozinha había partido a la selección de Cabo Verde. También está en condiciones Fernando de Paul.

Es decir, Ortiz cuenta con plena disposición de arqueros para escoger la mejor alternativa. Claro que en este marco, el caboverdiano ha ido perdiendo terreno por los fallos que ha cometido defendiendo a Colo Colo y su selección.

De hecho, uno de los históricos porteros del club, Marcelo Ramírez, se la jugó con el nombre del arquero que debería asumir la titularidad en la recta final del año.

“Para mí el titular tiene que ser Gabriel Maureira, porque es el que ha hecho principalmente el gasto de toda la campaña del campeonato oficial. Salió por lesión y ya está de vuelta. Es una manera también de respaldar a un canterano que ha hecho toda la campaña. Además, que logre su primer título a los 19 años sería muy importante para él”, aseguró el Rambo en diálogo con Redgol.

“Al banco llevaría a Eduardo Villanueva, porque creo que ha respondido muy bien en esta segunda oportunidad que ha tenido con estos tres o cuatro partidos que ha jugado. Lo ha hecho muy bien, ha transmitido mucha seguridad y mucha energía”, valoró sobre el futbolista.

Entonces llegó el momento de analizar a Vozinha, indicando que “ha perdido espacio porque, primero, después del Mundial volvió con un mes de inactividad, lo que le significó esperar su momento para jugar. Maureira venía jugando bien y, cuando le tocó jugar, le llegaron muy poco, y lo poco que le llegó tuvo alternancia entre cosas buenas y no tan buenas”.

“Después, hace poquito, se va a la selección y pide permiso para volver unos días más tarde. Todo eso en el fútbol te va restando frente a la competencia que tienes con tus compañeros. Por su parte, tanto Maureira, Villanueva y De Paul han seguido entrenando y buscando su oportunidad, así que Vozinha bajó varios escalones por detrás de los canteranos”, apuntó Ramírez.

Por lo anterior, el candidato del Rambo para comenzar desde el inicio está claro: “Para mí, el titular debe ser Gabriel Maureira y al banco que vaya Eduardo Villanueva, los dos canteranos”, concluyó.

El partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo por la fecha 24 de la Liga de Primera está programado para este domingo 11 de octubre a partir de las 15.00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El árbitro del encuentro, por cierto, será José Cabero.