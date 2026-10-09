Aluvión en Las Condes: Codina cifra en cerca de 2 mil las viviendas afectadas y 55 con problemas de habitabilidad

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, entregó esta mañana un balance de la compleja situación que se vive en el sector oriente de la capital tras el devastador aluvión que la jornada de ayer afectó a Las Condes.

Al respecto, indicó que parte de las cifras que han logrado ir levantando en conjunto con el trabajo municipal, es la afectación de cerca de 1.960 viviendas, “55 de ellas en este minuto con problemas de habitabilidad seria”.

“Probablemente esas familias van a tener que ser trasladadas, algunos de ellos ya lo hicieron de manera autónoma durante la noche. Las máquinas vienen trabajando desde las calles transversales, desde la zona oriente hacia la zona poniente, producto de que estaba todavía la lluvia durante la noche y con muy poca visibilidad”, detalló.

Ahora, indicó, con la actualización del pronóstico de meteorología que indica que no debería existir precipitaciones en las próximas horas, van a iniciar el trabajo despejar el barro de las viviendas.

“Van a recibir apoyo por parte de los distintos equipos, va a llegar también ahora el recambio del contingente militar que estuvo durante la noche y con ese contingente militar vamos también a intervenir y a colaborar en despejar el barro de alguna de las viviendas antes que se seque, que es uno de los temas que nos tiene preocupados en este momento”, sostuvo.

La seremi de Salud, añadió, se encuentra en la clínica UC Christus, la cual también se fue afectada por el aluvión, para evaluar su condición.

En cuanto a los heridos, el delegado indicó que se mantiene la cifra de seis lesionados, y hasta el momento no hay reportes oficiales de desaparecidos.