Carlos Alcaraz carga contra el calendario de la ATP: “Nos están obligando a salirnos de la línea”

Carlos Alcaraz (3° del ranking) está de vuelta con todo en el circuito ATP. El tenista español reapareció en el US Open tras una larga ausencia por una lesión en la muñeca que lo tuvo alejado de las canchas por cerca de cuatro meses.

Y hace algunos días confirmó el repunte de su juego tras quedarse con el título del ATP de Tokio. Con ello regresó a la lucha por retomar el número uno de la clasificación mundial, pero para lograrlo deberá luchar con todo en los torneos que quedan en la temporada.

El más cercano es el Masters de Shanghái. Esta competencia supone un reto especial pues nunca ha alcanzado el título. “Ahora mismo, solo quiero estar en buenas condiciones para este torneo, porque realmente quiero ganar tanto este como los que tengo dentro de un par de meses al menos una vez”, señaló en la conferencia de prensa previa a su estreno contra Juan Manuel Cerúndolo (55°).

“Me siento fresco mentalmente y eso es lo más importante”, añadió el actual numero tres de la clasificación.

Claro que en la misma instancia aprovechó para referirse a la lesión que presentó Jannik Sinner, quien anunció que se alejará por lo que resta de la temporada para recuperarse a plenitud, realizando una dura crítica al circuito ATP.

“Creo que a veces nos están obligando demasiado a salirnos de la línea para jugar muchos torneos. Estamos jugando muchos partidos y creo que eso nos está llevando por el camino equivocado”, afirmó.

Luego insistió en que la ATP “tienen que ver un poco lo que está pasando en el torneo con los jugadores”. También remarcó que “jugamos muchísimos torneos, muchísimos partidos, y creo que las cosas van en la dirección equivocada”.

De hecho, también planteó su experiencia con los problemas médicos que repercuten también en la salud mental. “Las lesiones te hacen pensar de la manera equivocada. A veces pensé en que no sabía si volvería en buena condición, si iba a volver siendo el mismo jugador que era antes, si iba a sentir dolor en la muñeca en cada derecha que golpeara...”

“Hubo un par de momentos de duda conmigo mismo, pero creo que cuando estás rodeado de buena gente, de un gran equipo en el que confías, todo eso se hace mucho más fácil”, remató.

El anuncio de Sinner

Este martes, el tenista italiano Jannik Sinner dio a conocer a través de un video en Instagram su decisión de poner fin de manera anticipada a la temporada 2026 debido a una lesión en la rodilla.

“Junto con los médicos decidimos que necesito tratamiento para mi rodilla, lo que significa que mi temporada 2026 ha terminado oficialmente. Los últimos dos años, y especialmente las finales de temporada en Turín, me han brindado muchísimas sensaciones y emociones maravillosas. Por lo tanto, este año será muy diferente”, declaró sobre la determinación tomada.

“En este momento también tengo que pensar en mi carrera a largo plazo”, añadió, remarcando la complejidad que supone forzar una vuelta a las pistas antes de tiempo a pesar que ello signifique que se perderá torneos importantes como el Masters de Shanghái, el Masters de París y el ATP Finals en Turín.

“Haré todo lo posible para volver al 100%. Quiero agradecerles a todos su apoyo y espero verlos muy pronto en la cancha. Gracias”, concluyó en el mensaje el jugador de 25 años y ganador de cinco Grand Slams.