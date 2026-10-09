Más de 2.000 viviendas afectadas: Las Condes despliega maquinaria y equipos de emergencia para retirar barro tras aluvión

Santiago, 9 de Octubre de 2026. Consecuencias de un aluvion de barro que afecto desde el sector de San Carlos de Apoquindo hasta el sector de los Dominicos en la comuna de Las Condes generando estragos y arrastrando vehiculos y personas Diego Martin/Aton Chile

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, informó sobre las acciones que está tomando el municipio y que mantiene un amplio despliegue de maquinaria, funcionarios y equipos de emergencia para enfrentar las consecuencias del aluvión que afectó a la zona oriente de la Región Metropolitana.

Según el último balance, 2.015 viviendas resultaron afectadas, de las cuales 55 presentan daños mayores y se encuentran inhabitables, mientras que otras 1.960 registran daños menores.

La emergencia comprometió una superficie de 3,1 kilómetros cuadrados, además de tres kilómetros de calles secundarias y 12 kilómetros de avenidas. Ante este escenario, los trabajos se concentran en el despeje de vías, la remoción de barro y la recuperación de las viviendas más afectadas, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Delegación Presidencial, las policías y las Fuerzas Armadas.

La alcaldesa de Las Condes explicó que durante esta jornada se intensificarán las labores de limpieza con apoyo de funcionarios municipales, militares y voluntarios. “Tenemos alrededor de 55 casas comprometidas, absolutamente anegadas. Vamos a estar el día de hoy con funcionarios municipales, vamos a pedirle apoyo también a los militares”, señaló.

Una de las principales medidas anunciadas es la contratación de cuatro camiones Super Sucker, especializados en la succión de lodo, debido a las dificultades que han presentado las motobombas convencionales para retirar el material acumulado.

“Estamos en proceso de contratación de cuatro super suckers, que son camiones que trabajan en la minería para el relave minero que pueden succionar lodo”, explicó la autoridad, agregando que “las motobombas, la mayoría no está funcionando porque el lodo las tapa”.

En paralelo, dos excavadoras trabajan en el despeje de Quebrada Honda, en el sector de Álvaro del Portillo, mientras otras dos maquinarias realizan labores en Bulnes con Correa. También se mantiene el monitoreo del cruce de Francisco Bulnes con Quebrada Honda y Aguas Andinas trabaja en una rotura de matriz en la intersección de Álvaro del Portillo con La Plaza.

Asimismo, los vehículos afectados por la emergencia están siendo trasladados mediante grúas hasta los estacionamientos del Estadio Claro Arena, donde se realizará un registro de cada automóvil para facilitar su identificación por parte de los propietarios.

Durante la noche, el operativo contó con la participación de 98 carabineros y cuatro patrullas de rescate. Además, permanecen desplegados equipos municipales de Tránsito, Seguridad, Emergencia, Desarrollo Comunitario y Parques y Jardines.

Más de 1.200 personas evacuadas o rescatadas

De acuerdo con el balance municipal, 1.200 personas fueron evacuadas o rescatadas durante la emergencia, entre ellas vecinos y estudiantes. También se reportó una persona con fractura y otra policontusa, sin que se informaran lesionados de gravedad.

Entre los procedimientos realizados, inspectores municipales rescataron a una mujer que permanecía atrapada en un vehículo volcado. Están nuestros funcionarios municipales. Quiero, perdónenme, pero quiero darles las gracias. Ayer salvaron a una mujer que se volcó en un auto y que fue al muerto ahogada. Y nuestros inspectores municipales, me emociona, llegaron a rescatar", destacó la jefa comunal.

Asimismo, funcionarios municipales y militares asistieron a personas aisladas y coordinaron el traslado de un niño de ocho años que había quedado en la vivienda de un amigo.

La alcaldesa destacó el trabajo de los funcionarios municipales y aseguró que, según la información proporcionada por Carabineros, hasta el momento no existen denuncias por presunta desgracia.

En cuanto a los requerimientos ciudadanos, el municipio informó que a través del número de emergencias 1402 se han recibido reportes de 55 domicilios anegados, 29 tapas de cámaras desplazadas, seis sumideros obstruidos y siete viviendas con interrupciones del suministro eléctrico.

Trabajos preventivos y recuperación de servicios

Respecto de las medidas para evitar nuevos deslizamientos, la alcaldesa explicó que se mantienen las gestiones con el MOP para instalar mallas dinámicas destinadas a contener rocas y sedimentos en las zonas altas de las quebradas.

La autoridad recordó que durante el verano un incendio afectó aproximadamente 1.000 hectáreas en el sector de San Carlos de Apoquindo y Quebrada Honda, reduciendo la vegetación que contribuía a estabilizar el terreno.

“No hubo retraso, y ahí quiero ser bien clara”, sostuvo al ser consultada por las obras preventivas, precisando que las gestiones con el MOP comenzaron después del incendio y que desde marzo se avanzó en la instalación de las estructuras.

Sin embargo, advirtió que el inicio de los trabajos de habilitación de caminos se verá condicionado por la saturación del terreno. “Las maquinarias ahora no van a poder subir porque el suelo está muy blando”, explicó.

En materia de servicios, se informó la suspensión de clases en ocho colegios municipales y cinco jardines infantiles, además de establecimientos privados. También se suspendieron talleres municipales y actividades de juntas de vecinos y centros de adultos mayores, junto con el cierre de SPA.

Por otra parte, los CESFAM y SAPU se mantienen operativos, con refuerzo de vehículos de emergencia. Se habilitó un albergue en el Centro Comunitario de Paul Harris 1000, con capacidad para 20 personas, y un helipuerto de emergencia en el estacionamiento oriente del Estadio Claro Arena.

En cuanto a los centros asistenciales, el Hospital FACH registró ingreso de agua en urgencias, mientras que la UC San Carlos de Apoquindo presentó inundación del primer piso y debió realizar una evacuación horizontal. La Clínica Las Condes permanece operativa, al igual que el Hospital Dipreca, la Clínica Universidad de los Andes y RedSalud Vitacura, según los antecedentes entregados.