Montserrat Martorell lanza Solas en la Primavera del Libro: una novela sobre el consentimiento y la memoria

¿Puede una historia ser recordada como amor por una persona y como abuso por otra? ¿Quién tiene el derecho de contar lo que ocurrió? ¿Hasta qué punto el consentimiento puede comprenderse al margen de las relaciones de poder?Estas son algunas de las preguntas que atraviesan Solas, la cuarta novela de la escritora, periodista, doctora en literatura y académica Montserrat Martorell, publicada por Editorial Trayecto. La autora participará este domingo 11 de octubre, a las 11:00 horas, en la 15.ª Primavera del Libro, que se desarrollará en la Estación Mapocho, donde firmará ejemplares y se encontrará con sus lectores.La novela cuenta la historia de Amparo, una mujer de 36 años que se enamora de Rafaela, su alumna de 16. Lo que comienza como una relación intensa se prolonga durante cinco años, hasta que las certezas sobre lo vivido comienzan a resquebrajarse. Mientras Amparo defiende la autenticidad de ese amor y sostiene que ambas participaron de una decisión compartida, Rafaela empieza a cuestionar su propia experiencia y las condiciones en que se construyó ese vínculo.A través de las voces de ambas protagonistas, Martorell construye una narración que problematiza los límites del consentimiento, las asimetrías de poder y las formas en que las personas elaboran sus recuerdos para comprender, justificar o cuestionar sus decisiones.

El amor, el poder y las versiones de una historia

Pero Solas no se limita al vínculo entre sus protagonistas. En el trasfondo aparecen las redes sociales, las funas, un asesinato y el aislamiento de la pandemia, elementos que sitúan el conflicto íntimo en una sociedad atravesada por la exposición pública y la disputa por los relatos.En ese escenario, la novela también interroga las contradicciones del feminismo contemporáneo, las fronteras entre lo privado y lo público y las dificultades de establecer responsabilidades en relaciones marcadas por profundas desigualdades.La estructura narrativa permite que Amparo y Rafaela construyan sus propias versiones de los acontecimientos. Lejos de ofrecer respuestas cerradas, la obra invita al lector a enfrentarse a los mecanismos de la memoria, las justificaciones del deseo y las contradicciones de quienes intentan darle sentido a su pasado.«Escribir esta novela tenía que ver con intentar ponerles nombre a zonas incómodas, oscuras y silenciosas. Me interesa la escritura de la intimidad, una escritura que pone en el centro a las mujeres. No quería ser juez de nada, sino simplemente mostrar lo que ocurre en una relación como la de ellas. Que el lector saque sus propias conclusiones, que el lector decida. Creo profundamente en la libertad de la lectura. Nadie lee solo. Todos cargamos nuestros fantasmas», reflexiona Martorell.

Una trayectoria literaria marcada por la memoria y los vínculos humanos

Con Solas, Martorell continúa desarrollando una obra narrativa centrada en la memoria, las relaciones humanas, la experiencia femenina y las contradicciones afectivas del mundo contemporáneo.Su trayectoria incluye las novelas La última ceniza, Empezar a olvidarte y Antes del después. Su obra ha tenido circulación internacional, con publicaciones en Argentina, Ecuador y Colombia, además de una traducción al árabe y participación en antologías publicadas en Perú e Inglaterra.Martorell es periodista, magíster en Escritura Creativa y doctora en Literatura Hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeña como académica universitaria, dirige el Diplomado de Escritura Narrativa de la Universidad Alberto Hurtado y realiza talleres de escritura creativa.Actualmente trabaja en su quinto libro, su primer proyecto de no ficción, con el que continúa profundizando en su interés por la memoria y las experiencias humanas.