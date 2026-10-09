Detienen a otros dos funcionarios de la Armada en investigación por violación grupal en fiesta de marinos en Rapa Nui

Otros dos funcionarios de la Armada fueron detenidos por su presunta participación en un ataque sexual grupal que denunció una mujer de 23 años en Rapa Nui.

Dos de los presuntos agresores fueron formalizados y cumplen prisión preventiva en dependencias de la Armada en Talcahuano.

La institución informó que esos dos sargentos involucrados inicialmente “fueron desvinculados, por ser su permanencia perjudicial para el servicio”.

La denunciante, originaria de la isla, aseguraba que eran más los involucrados.

La audiencia de control de detención se fijó para las 10.30 horas (12.30 en Chile continental).

Allí el Ministerio Público debe informar sobre el delito imputado a los dos nuevos detenidos y su grado de participación.

Los hechos se habrían registrado la madrugada del sábado 3 de octubre de 2026 en una fiesta con alcohol en dependencias de la Armada en la que participaron civiles.

La mujer conocía a los marinos y fue invitada por uno de los sargentos detenidos inicialmente.