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    El rol clave del Claro Arena en la gestión de la catástrofe por el aluvión

    El Claro Arena no se vio afectado por la catástrofe, por lo que se transformó en la sede del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres.

    Por 
    Julián Concha y Jorge Sánchez
    Las autoridades ocuparon el Claro Arena a sólo horas del aluvión. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    De un momento a otro, una gran cantidad de barro y agua comenzó a correr por las calles de San Carlos de Apoquindo y dañó todo lo que encontró en su paso. Viviendas, autos, locales comerciales, centros educacionales y clínicas del sector se vieron gravemente afectadas. Todo, excepto el Claro Arena.

    “Queremos comunicar a los hinchas de Universidad Católica que nuestro recinto deportivo no se ha visto afectado por esta situación”, informó el cuadro estudiantil en sus redes sociales. Y de inmediato envió su apoyo a toda la comunidad que estaba sufriendo las consecuencias del desastre climático.

    El rol clave del Claro Arena en la gestión de la catástrofe por el aluvión

    Las Condes fue declarada zona de catástrofe por el Gobierno. La UC, en tanto se puso a disposición de las autoridades. El recinto deportivo de los cruzados fue facilitado de inmediato para que el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) se instalara en sus dependencias.

    La instancia, que está compuesta ministros de Estado, autoridades locales, fuerzas armadas y diversos servicios públicos competentes, ubicó sus puestos de mando en la casa de la UC para monitorear la situación en las próximas horas y ejecutar las acciones necesarias para ir reparando los daños que provocó el aluvión.

    Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Partido suspendido

    Este viernes, se comunicó la suspensión del encuentro entre los estudiantiles y Audax Italiano, por la vigésimocuarta fecha de la Liga de Primera. “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) informa que debido al frente de mal tiempo que ha afectado a la Región Metropolitana, provocando un grave aluvión en la comuna de Las Condes, se ha decidido suspender el partido entre Universidad Católica y Audax Italiano, programado para el sábado 10 de octubre de 2026 a las 20:00 horas en el Claro Arena, correspondiente a la Fecha 24 de la Liga de Primera”, informó, a través de un comunicado oficial.

    “Esta decisión se adopta en coordinación con la Delegación Presidencial Metropolitana y Cruzados, considerando que la emergencia compromete las condiciones de seguridad necesarias para la realización del espectáculo”, complementaron.

    Más sobre:AluviónTormentaClaro ArenaUniversidad CatólicaLiga de PrimeraSan Carlos de Apoquindo

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