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    ¿Quién es Nidal Hasan, el exmilitar cuyo fusilamiento el Pentágono planea transmitir en directo?

    El exmayor del Ejército Nidal Hasan, condenado a muerte por asesinar a 13 personas en un ataque en la base de Fort Hood, Texas, en 2009, será el primer militar ejecutado por un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este jueves que la ejecución, prevista para el 3 de diciembre, será pública; y un funcionario del Pentágono confirmó que se transmitirá en directo.

    Por 
    France 24
    Nidal Hasan, un psiquiatra militar, dijo que abrió fuego en Fort Hood para impedir que los soldados participaran en una guerra que él consideraba "ilegal" en Afganistán e Irak.

    Estados Unidos anunció que transmitirá en directo la próxima ejecución por pelotón de fusilamiento de Nidal Hasan, prevista para el 3 de diciembre.

    Hasan, un expsiquiatra del Ejército que en 2009 mató a 13 personas en un tiroteo en la base militar de Fort Hood (Texas), se convertirá así en la primera persona ejecutada por un pelotón de fusilamiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1945.

    El secretario de Defensa, Pete Hegseth, uno de los principales impulsores de la ejecución de Hasan mediante este método, había dicho en una entrevista con el programa Human Events Daily, emitida este jueves 8 de octubre por Real America’s Voice, que planeaba hacer pública la ejecución.

    “El secretario tiene razón. Se transmitirá en directo. Más adelante se darán a conocer los detalles”, declaró a Reuters un funcionario del Pentágono, que habló bajo condición de anonimato.

    Hegseth afirmó que la decisión de ejecutar a Hasan por un pelotón de fusilamiento en Fort Hood un jueves a las 13:00 (aproximadamente a la misma hora, el mismo día de la semana y en el mismo lugar donde ocurrió el tiroteo de 2009) era una decisión “obvia”.

    “Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público. Porque la gente tiene que entender que este tipo de actos tiene consecuencias graves”, dijo Hegseth.

    Consultado sobre si Hasan había realizado algún pedido final, el secretario de Estado respondió: “No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre”.

    Expertos en derecho militar señalaron que Hasan podría intentar detener la ejecución mediante la presentación de un recurso de “habeas corpus” ante un tribunal civil, lo que podría retrasar considerablemente el procedimiento.

    “Francamente, podría prolongarse más allá de la actual Administración, y quién sabe si la próxima tendrá la misma inclinación por las ejecuciones”, afirmó Eugene R. Fidell, profesor visitante de la Facultad de Derecho de Yale especializado en derecho militar.

    El ataque de Fort Hood y la condena a muerte

    Hasan tenía el rango de mayor y trabajaba como psiquiatra del Ejército cuando ingresó a un edificio médico de la base militar de Fort Hood, donde soldados esperaban para recibir vacunas y obtener la autorización médica necesaria antes de ser desplegados.

    Gritó “Allahu akbar” (“Dios es grande” en árabe) y abrió fuego con una pistola equipada con mira láser. El ataque dejó 13 muertos y 32 heridos.

    Durante el juicio se conoció que Hasan había pasado semanas planificando el ataque, que tuvo lugar poco antes de que fuera enviado a Afganistán.

    Hasan aseguró que su objetivo era impedir que los soldados fueran enviados a Afganistán y mataran a otros musulmanes. Un juez militar le prohibió utilizar ese argumento como defensa durante el juicio.

    El psiquiatra prácticamente no intentó defenderse ante el tribunal. Al ejercer su propia defensa, declaró ante los miembros del jurado que las pruebas demostrarían que él había sido el autor de los disparos y se describió como un soldado que había “cambiado de bando”.

    Un jurado militar lo condenó a muerte en agosto de 2013, tras declararlo culpable de 45 cargos de asesinato premeditado e intento de asesinato premeditado.

    Hasan, que ahora tiene 56 años, quedó parcialmente paralizado y utiliza una silla de ruedas después de recibir disparos de la Policía durante su detención.

    El presidente aprueba la ejecución por pelotón de fusilamiento

    Según la legislación militar estadounidense, el presidente debe aprobar una ejecución mediante pelotón de fusilamiento. El Pentágono informó que el presidente, Donald Trump, lo hizo por recomendación de Hegseth.

    “No lo hacemos desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo el secretario de Defensa.

    La Casa Blanca se negó a comentar sobre si Trump apoya la transmisión en directo de la ejecución y remitió las consultas al Pentágono.

    La primera ejecución militar desde 1961

    Death Penalty Action, una organización que se opone a la pena de muerte, señaló que la de Hasan sería la primera ejecución militar desde 1961.

    Otra ONG, Death Penalty Information Center, dijo que aquella ejecución se realizó mediante ahorcamiento.

    Las últimas ejecuciones conocidas mediante pelotón de fusilamiento llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas estadounidenses tuvieron lugar en 1945, de acuerdo con esa organización.

    Al menos cinco estados contemplan el pelotón de fusilamiento entre sus métodos de ejecución, según el Death Penalty Information Center. En 2025, Carolina del Sur llevó a cabo la primera ejecución de este tipo en Estados Unidos en 15 años.

    El pelotón de fusilamiento es uno de los distintos métodos de pena capital que la Administración Trump incorporó recientemente entre las formas de ejecución permitidas para los delitos federales más graves, junto con la electrocución y la asfixia por gas.

    La ampliación de los métodos de ejecución federales respondió en parte a las dificultades para obtener los fármacos utilizados en las inyecciones letales, un procedimiento que también ha causado problemas en algunas ocasiones.

    Christa Pike.

    La ejecución prevista por el estado de Tennessee de una mujer por primera vez en más de 200 años no pudo concretarse la semana pasada, cuando el personal penitenciario no logró administrarle correctamente la inyección letal. La condenada a muerte, Christa Pike, sobrevivió y tuvo que ser hospitalizada.

    Sus abogados dijeron el pasado miércoles que Pike despertó en el hospital “enojada y confundida”. Según señalaron, continúa enferma y permanece esposada a su cama en el hospital.

    Más sobre:EE.UU.Nidal HasanEjecuciónMilitarPentágonoFort HoodTexasHegsethSegunda Guerra MundialFusilamientoChrista PikeMundo

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