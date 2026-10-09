Alta congestión en acceso a la montaña: fila de vehículos llega hasta Quinchamalí mientras se mantiene cierre de Ruta G-21

La Municipalidad de Lo Barnechea informó que la Ruta G-21, que conecta Santiago con los centros de montaña, permanece cerrada para el tránsito de subida por instrucción de Carabineros, mientras personal policial y municipal realiza un recorrido preventivo.

Los equipos deben verificar las condiciones de seguridad de la vía, descartar la existencia de nuevos rodados que se podrían haber producido durante la noche y despejar los sectores afectados por los deslizamientos de tierra y barro registrados ayer.

Los trabajos se concentran especialmente en puntos en los que anoche quedaron atrapados varios automovilistas, entre ellos dos buses que trasladaban a más de una veintena de estudiantes del Colegio Alianza Francesa.

Finalmente, los estudiantes pudieron descender de manera segura gracias a la intervención de equipos municipales y al trabajo coordinado con Carabineros.

Todo esto, en medio de intensas lluvias en la zona oriente de la Región Metropolitana y un devastador aluvión en Las Condes.

Desde el municipio informaron que durante las primeras horas de la mañana se registraba una alta demanda de vehículos buscando subir a la montaña con motivo del inicio del fin de semana largo.

Los automovilistas se encuentran detenidos desde el kilómetro 0 de la Ruta G-21 y la congestión se extiende hasta el sector de Quinchamalí.

El municipio hizo hincapié en que el tránsito de subida solo será autorizado cuando Carabineros determine que existen las condiciones de seguridad necesarias.

“Entendemos perfectamente las ganas de muchas familias de aprovechar este fin de semana largo en la montaña, pero nuestra prioridad siempre será la seguridad de las personas. No vamos a arriesgar vidas por apurar la apertura de un camino. Primero debemos asegurarnos de que la ruta esté en condiciones y que no exista peligro para quienes transitan por ella”, manifestó el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.

El jefe comunal agregó que desde anoche “equipos de Montaña y Emergencias están completamente desplegados, trabajando con maquinaria y en permanente coordinación con Carabineros”.

“Ayer logramos que todos los vehículos atrapados, incluidos los buses con niños, pudieran bajar de manera segura. Hoy seguimos trabajando con la misma intensidad para recuperar cuanto antes la conectividad, pero siempre poniendo la seguridad por delante”, enfatizó la autoridad.

El municipio llamó a los conductores a no dirigirse hacia la Ruta G-21 mientras se mantenga la restricción, respetar las instrucciones de Carabineros y mantenerse atentos a la información oficial sobre su reapertura.