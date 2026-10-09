Carabineros anuncia sobrevuelo de quebradas tras aluvión y llaman a las personas a acatar las instrucciones en la zona afectada

Durante la mañana de este lunes, desde Carabineros informaron que realizarán un sobrevuelo de las quebradas para revisar el estado en el que se encuentran tras el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, a la vez que realizaron un llamado a acatar las instrucciones en la zona afectada.

El general inspector de Carabineros, Manuel Cifuentes, en conversación con Radio Agricultura, sostuvo que “estamos junto a profesionales del Servicio Nacional de Geología y Minería, Sernageomin, y también del Ministerio de Obras Públicas para hacer un sobrevuelo por el área donde se inició este lamentable alud de barro, tierra y escombros”.

Según añadió, “también vamos a hacer una revisión de otras quebradas preventivas en este aeronave institucional para también verificar cuál es el estado actual y también que ellos levanten las respectivas alertas si procediera”.

El funcionario policial, además se refirió al llamado a las personas a no acudir al lugar, señalando que se está trabajando con maquinaria pesada para despejar las rutas y que “hay rocas, por ejemplo, de gran tamaño, que una una persona o una agrupación de personas no las va a mover por sí sola”.

“Entonces la verdad que yo creo que en este momento uno hace el llamado de que trabajen las maquinarias pesadas”, expresó, añadiendo que “se agradece la muy buena voluntad de la ciudadanía (...) pero hoy día yo creo que es el momento de que estén trabajando obviamente las maquinarias pesadas”.

Finalmente, el funcionario policial apuntó que “Hago un llamado a las personas que acaten las instrucciones de los carabineros. No están, no persiguen incomodar o molestar a las personas en su desarrollo de sus actividades diarias, pero necesitamos superar la emergencia lo más rápido posible”.

en estos momentos se está trabajando con maquinaria pesada, no cierto, de diferentes estamentos públicos para los efectos de despejar la ruta de las rutas que estuvieron afectadas

una persona o una agrupación de personas no las va a mover por sí sola. Entonces la verdad que yo creo que en este momento uno hace el llamado de que trabajen las maquinarias pesadas.

General Inspector Manuel Cifuentes

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