“Viven en Narnia”: Alcalde Alessandri cuestiona tacos para subir a centros de esquí

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, cuestionó los largos tacos en la Ruta G-21, camino a Farellones, tras el aluvión ocurrido en Las Condes.

En conversación con T13, es que Alessandri señaló “yo no sé en qué mundo viven o qué les pasa, porque ayer tuvimos esa ruta con varios aludes, con barro, tuvimos que escoltar a unos niños de 9 o 10 años que habían quedado atrapados. Entonces que estén presionando por abrir la ruta G-21 para ir a esquiar, la temporada se extendió hasta noviembre, así que que tengan un poco de calma”.

Es así como el edil acusó “poca empatía” y que “viven en Narnia”.

De igual forma, el alcalde se refirió a la ruta G-21 apuntando que “es muy angosta, te agarra uno de esos alud y te tira rápidamente al precipicio o al río Molina, entonces realmente estar presionando para abrir, para esquiar… estamos trabajando, y como te decía, la temporada se extendió hasta noviembre, así que tienen tiempo suficiente”

Alessandri, además se refirió a la situación en la comuna señalando que se encuentran monitoreando los causes de ríos y quebradas y apuntando que

“Hoy día seguimos monitoreando los cauces del río Molina, San Francisco, Mapocho. La quebrada Oscura que queda en el sector donde colindamos con Colina, también está bastante tranquilo. Hemos estado monitoreando Novillo Muerto en El Arrayán Alto también. Y hasta ahora, el llamado a la tranquilidad de los vecinos”, señaló.