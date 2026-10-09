Contra Carreño Busta y mirando de reojo a un top ten: Tabilo alista su estreno en Shanghái en el cierre de su gira por Asia

Alejandro Tabilo (30°) se alista esta semana para su última parada en la gira por Asia. Este sábado hará su estreno en el Masters 1.000 de Shanghái. A diferencia del año pasado, en el que ingresó desde la qualy, este 2026 se presenta como uno de los cabeza de serie del torneo.

El chileno no jugó la primera ronda del certamen chino y ahora se estrenará en la segunda ante el español Pablo Carreño Busta (65°), quien este jueves derrotó al argentino Mariano Navone (47°) por parciales de 4-6, 7-5 y 6-3. Tabilo registra tres enfrentamientos con el hispano, con ventaja de 2-1 para el europeo. Carreño venció en la ATP Cup 2022 y en el Challenger de Olbia 2023, mientras que el nacional supo imponerse en el Masters 1.000 de Roma de 2024.

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En el caso de que Ale supere ese duelo, es muy probable que juegue en la tercera ronda contra Felix Auger-Aliassime (6°). Tal como en el caso anterior, el canadiense tiene superioridad en el historial: eliminó a Tabilo en la segunda ronda de este mismo torneo el año pasado y su último duelo fue en Roland Garros este 2026, también con victoria para el norteamericano.

La gira y los cálculos

Cabe destacar que esta era una gira importante en el final de temporada del tenista nacional, ya que en el ATP 250 de Chengdú, el primero de los tres torneos que disputa en estos momentos en Asia, defendía el título obtenido el año pasado. Sin embargo, este año fue eliminado en su estreno por el francés Adrian Mannarino.

Las sensaciones mejoraron en el ATP 500 de Tokio. En la primera ronda del certamen, tuvo una victoria imponente sobre el estadounidense Tommy Paul por parciales de 6-1 y 6-2, pero en la segunda ronda no pudo en tres sets ante Denis Shapovalov.

Ahora, en Shanghái, Ale busca seguir su alza para recuperar los puntos perdidos en Chengdú. El año pasado alcanzó la mencionada segunda ronda, pero su mejor actuación en la Ciudad Mágica fue en 2024, cuando quedó eliminado en tercera ronda. En el papel, el chileno tiene a la mano igualar esa actuación.

Una vez terminada la gira por Asia, Tabilo evaluará si se detiene por algunas semanas. Lo que sí es seguro es que participará en los torneos de Viena y París.

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Según contó en entrevista con El Deportivo en septiembre, uno de los objetivo que tiene en esta parte final de la temporada es volver a estar dentro del Top 20: “Me gustaría volver al ranking que tenía antes; llegar de vuelta a ese 19. Lo ideal sería pisar el top 15, esa para mí es una gran meta y ojalá lograrlo con los pocos torneos que quedan. En todo caso, no defiendo tanto y me encantaría poder tocar eso en algún momento del próximo año o lo que sea”.

Por último, uno de los aspectos en que siente que mejoró durante este 2026 fue en lo físico: “Hemos hecho mucho más trabajo en eso, en la cancha también, haciendo también tenis y físico al mismo tiempo... Creo que eso me ha ayudado mucho, agregar muchas más horas. El año pasado, con tantas lesiones, no pude entrenar tanto; esta vez le hemos estado metiendo bastante, muchas horas, y eso yo creo que me deja mucho más tranquilo y me hace jugar confiado”, cerró.