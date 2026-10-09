Autoridades entregan balance por aluvión en Las Condes y descartan denuncias vigentes por presuntas desgracias

A primera hora de este viernes se constituyó una mesa técnica para abordar el sistema frontal que afectó duramente ayer a la región Metropolitana.

Tras la instancia, las autoridades entregaron un balance del aluvión en San Carlos de Apoquindo, Las Condes.

“Este evento tiene su origen en precipitación acumulada en cortos espacios de tiempo. De hecho, durante la semana se acumularon casi 100 milímetros de agua”, partió señalando el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado.

Junto con ello, informó: “También se ejecutó una evacuación de un número bajo de pacientes desde el Hospital de la Universidad Católica la tarde de ayer. El resto es importante señalar de que toda la red de salud está preparada y habilitada en caso de ser necesario”.

Luego afirmó: “El Estado se encuentra plenamente despegado y en acción ininterrumpida en el territorio para recuperar conectividad, la afectaciónen calles, en viviendas y para eso hay despliegue de maquinaria tanto del Ministerio de Obras Públicas como también apoyos de la empresa privada, y se ha habilitado un centro de operaciones en el Claro Arena donde se van a ir coordinando diferentes tipos de acciones”.

Con todo, el biministro informó “no existen denuncias vigentes con presuntas desgracias”.

Consultado sobre qué gestiones realizará el Presidente José Antonio Kast hoy, sostuvo: “Lo que importa es que en este minuto el personal, el despliegue de autoridades de Obras Públicas, de la delegación regional están en terreno, no solamente recorriendo, sino que coordinando y dirigiendo la actividad de recuperación del sector”.

Y agregó: “El Presidente se caracteriza por ser una persona de terreno, nosotros lo estamos manteniendo debidamente informado, está preocupado de esta situación, ha tenido contacto directo con las autoridades de las comunas afectadas y el gobierno en su conjunto, como corresponde, tiene un despliegue en elterritorio para ir a la solución de la dificultad que generó esta lluvia en el día de ayer”.

Cifras

Por su parte, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, dijo que el evento monitoreado se enmarca dentro de un sistema frontal “que viene afectando hace varios días a un tramo importante en nuestro país entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos”.

“Del total evento, incluido la emergencia que se está registrando desde ayer en la región Metropolitana, tenemos un total del tramo entre Coquimbo y la región de Los Lagos de 118 personas damnificadas, 147 personas albergadas que seconcentran la totalidad en la región Metropolitana, 50 personas aisladas y 6 personas lesionadas”, detalló.

“Respecto al daño en viviendas estos números, como siempre informamos, son números preliminares en la medida que los equipos municipales puedan ir haciendo levantamiento se van a ir actualizando. Tenemos hasta ahora 75 viviendas declaradas con daño mayor, la mayoría de ellas en la región Metropolitana y 2.285 viviendas con daño menor y otro número por confirmar de viviendas en evaluación”, añadió.

Consultada por la falta de alerta SAE en Las Condes, contestó: “La alerta SAE es una herramienta que tiene el sistema para poder apoyar procesos de evacuación cuando se ha tomado la decisión de iniciar estos procesos frente a la inminencia de una posible afectación en las personas producto de un evento. Lo que vimos ayer fue un evento súbito que se explica fundamentalmente por la gran cantidad de precipitaciones que ocurrió en un corto periodo de tiempo concentrado en ese lugar”.