Presidente Kast decreta zona de catástrofe en Las Condes tras aluvión

El Presidente José Antonio Kast anunció que instruyó decretar zona de catástrofe para la comuna de Las Condes, luego del aluvión que provocó cuantiosos daños durante la tarde de este jueves.

La decisión fue comunicada por el Mandatario a través de su cuenta de X, tras la realización del Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional.

“Como resultado de la información levantada en el Cogrid regional, encabezada por el ministro Alvarado y con la participación de los ministros de Obras Públicas, Defensa, Salud, Energía, y la necesidad de disponer todos los recursos para enfrentar la emergencia, he instruido decretar zona de catástrofe a la comuna de Las Condes”, señaló Kast.