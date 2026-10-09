Gobernador Orrego afirma que se monitorean las quebradas de 6 comunas de la región tras aluvión de Las Condes

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, advirtió que se monitorea el riesgo de activación de quebradas en distintas comunas del sector precordillerano de Santiago, debido a las precipitaciones que aún se esperan durante la noche, luego del aluvión registrado en Las Condes.

Desde el sector de Paul Harris con Camino El Alba, donde se encontraba recorriendo la zona afectada, la autoridad señaló que “monitoreando porque efectivamente sigue cayendo todavía mucha agua y bastante barro, y se ha decretado alerta roja para todo el sector precordillerano de Santiago”.

“Todavía quedan entre 10 a 15 milímetros de agua por caer en la noche” , afirmó Orrego, quien además advirtió sobre la elevada altura de la isoterma cero, condición que podría favorecer la activación de quebradas. “No hace nada de frío”, describió.

En ese contexto, el gobernador detalló las comunas que permanecen bajo vigilancia ante la evolución del sistema frontal.