SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Representante del gremio de la construcción llama a la CMF a recalibrar parámetro de créditos hipotecarios

    En un seminario sobre el Fonavi, Pablo Portales, de la Cámara de la Construcción, indicó que ese fondo debe ser acompañado con cambios que permitan a los bancos prestar más del 80% de un crédito hipotecario. Fernando Larraín, de Santander, dijo sobre el deducible que "hay que diseñarlo bien", mientras José Ramón Valente consideró que el fondo “es una respuesta rápida a un problema urgente”.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic

    Chile, al igual que buena parte del mundo, enfrenta un problema de acceso a la vivienda. En eso coincidieron este jueves los panelistas de un seminario organizado por la Universidad de Los Andes, en el que participaron Pablo Portales, presidente del comité inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); José Ramón Valente, presidente de Econsult; y Fernando Larraín, vicepresidente ejecutivo de comunicaciones, marketing y estudios de Santander Chile.

    Todos ellos valoraron que el gobierno esté avanzando en medidas para enfrentar esta situación y coincidieron en que es un asunto que debe ser abordado prontamente, según reconocieron en el conversatorio titulado “Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi): desafíos y oportunidades”, que fue presentado por Mauricio Larraín y moderado por Sebastián Claro, ambos profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Los Andes.

    Portales valoró las medidas que ha impulsado el gobierno en materia de viviendas, así como las propuestas contenidas en la reforma al mercado de capitales (MK4). Sobre el Fonavi, dijo que “va en la línea correcta”.

    Dijo que “cualquier medida que vaya en pro de mejorar el acceso a la vivienda, va a ser siempre bienvenida”. Pero agregó que “esta medida del Fonavi sí tiene que ser acompañada con modificaciones a normas prudenciales que están en manos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para que se pueda acceder a un pie de un 10%, y no tenga que ser necesariamente el 20%”, porque “por ese diferencial del 10% los bancos tienen que provisionar mucho más”.

    Portales se refiere con ello a un asunto que ha estado revisando la CMF, sobre la medición de riesgos relacionados a los créditos hipotecarios, recalibrando los parámetros, para que no sea tan costoso para los bancos facilitar un pie equivalente al 10% del valor de la vivienda.

    El miembro de la CChC dijo que las medidas que ha impulsado el gobierno con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), “sí se va a generar más oferta, por lo tanto, todas estas medidas” van a apuntar a que no haya una tendencia a subir los precios de las viviendas. “Yo creo que no estamos en condiciones de que eso pase, y por lo tanto, tiene que ir acompañado de una generación de más oferta”, puntualizó.

    En paralelo, Fernando Larraín explicó el contexto que hay detrás del problema: la demanda por viviendas aumentó mucho desde 2010, pero la oferta no acompañó ese mayor crecimiento, en parte, por las mayores restricciones para construir.

    “Los costos de la vivienda crecieron mucho. Una familia en el año 2010 compraba una casa de 2.000 UF, de 70 metros cuadrados, y destinaba el 25% en un dividendo con un crédito a 25 años. Si uno comparara eso hoy día, en vez de 2.000 UF tendría que pagar 4.100 UF. Y si lo llevara al monto de las 2.000 UF, en vez de 70 metros cuadrados sería un departamento de 35 metros cuadrados”, explicó el ejecutivo de Santander.

    “¿Tenemos un problema de tasa? Pablo lo dijo mucho mejor que yo, así que voy a citarlo: no tenemos un problema de tasa“, sostuvo Larraín. Explicó que al ver las tasas largas en el mercado internacional, están más altas que en 2015. “¿En el año 2015 teníamos un problema de tasa? No, no teníamos un problema de discusión de tasas. Siendo que el spread de los bancos -diferencia entre las tasas de colocación y captación-, en los últimos 15 años, es el spread más bajo que hay, de más o menos 1,5%, antes era 2%, 2,5%, incluso fue 2,53%, entonces uno dice bueno, ¿cuánto más espacio podría haber o no para bajar tasas?“, planteó.

    En ese sentido, Larraín planteó tres “luces y sombras” en las propuestas contenidas en MK4. “La primera luz es que efectivamente esto pone el foco en donde tenemos un problema, que es en el pie, con el Ahorro Voluntario para la Vivienda (AVV) va en la línea correcta”. Pero la sombra de aquello, puntualizó, es que algunas personas podrían postergar su decisión de compra.

    Como segundo tema planteó que “esto ayuda a acelerar las operaciones (de créditos hipotecarios) y también mejora el riesgo de la inmobiliaria en ese sentido. Y lo tercero es que efectivamente ceder carteras, y la lógica financiera en la cual está estructurado (Fonavi), permite de alguna forma liberar capital para que los bancos puedan originar más. Yo creo que eso también va en esa línea, siempre y cuando sea reconocido por la CMF para que eso pueda ser de esa manera”.

    Pero agregó: “¿Dónde hay algunas dudas en esto? Yo, personalmente, tengo una duda respecto del efecto real que esto tenga sobre la tasa (...) Si los spread están bajos, las tasas están ajustadas, ¿cuánto va a bajar la tasa en esto?“.

    Larraín también se refirió al deducible que establece el proyecto para Fonavi. “Lo que se ha discutido del deducible, que quedará en el reglamento finalmente, efectivamente está poniendo un riesgo a la banca que, de alguna manera, va a quitar incentivos a prestar si es que el primer riesgo lo tiene la banca completa. Creo que hay que diseñarlo bien, de lo contrario, esto no va a poder generar la cantidad de originaciones que quisieran generarse”.

    Larraín comentó que “es una política pública que va en la línea que uno esperaría, dado el desafío que tenemos. ¿Va a generar un cambio radical y resolver el problema que tenemos? No. ¿Va a ayudar en algún espacio? Sí. Y creo que en estas cosas, como el diablo está en los detalles, hay que ser capaces de poder diseñar bien esa política pública", pero “acá, para poder resolver este tema realmente, lo que necesitamos, de verdad, es que Chile vuelva a crecer”.

    Una respuesta al populismo

    En tanto, José Ramón Valente dijo que, al haberse desempeñado como ministro de Economía del segundo gobierno de Sebastián Piñera, entendió “las restricciones que se enfrentan cuando uno diseña políticas públicas, más allá del diseño de laboratorio. Y yo creo que cuando uno analiza el Fonavi y todo lo que está haciendo el gobierno en el tema inmobiliario, tiene mucho que ver con eso”.

    Reconoció que “claramente hay un diseño siempre perfectible. Lo que yo entiendo que es la visión del gobierno hoy día es decir: yo tengo que hacer algo rápido, grande, que tenga impacto; porque la alternativa a eso es retiros, es una política pública mucho peor que la que yo podría diseñar, a lo mejor imperfecta”.

    Valente valoró que el gobierno esté impulsando el Fonavi, porque “es parte de una política integral para reactivar el sector inmobiliario, y me parece bien, y es complementaria, y hay que mirarlo en ese contexto completo”, y porque “es una respuesta rápida a un problema urgente que puede derivar en populismo que no queremos que se repitan en Chile”.

    Esta nota es exclusiva para suscriptores

    Suscríbete para leerla completa y acceder a todo nuestro periodismo.

    Ver planes
    Más sobre:ViviendasBancosCréditosFonavi

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Bancada PC e independientes exige salida de embajador Judd tras declaraciones sobre soberanía nacional en la Antártica

    Aplazan en más de un año juicio contra exdiputado Pulgar: será en noviembre de 2027

    Lo más leído

    1.
    Personas con estudios universitarios y mayores de 45 años son las que más están demorando en encontrar empleo

    Personas con estudios universitarios y mayores de 45 años son las que más están demorando en encontrar empleo

    2.
    Tribunal declara la quiebra de notaria Valeria Ronchera por no pago de deuda a Primus Capital

    Tribunal declara la quiebra de notaria Valeria Ronchera por no pago de deuda a Primus Capital

    3.
    Ultranav de la familia Von Appen presenta proyecto portuario por US$80 millones en la Región de Magallanes

    Ultranav de la familia Von Appen presenta proyecto portuario por US$80 millones en la Región de Magallanes

    4.
    Banco Central de Argentina pierde más de US$ 1.000 millones en operación respaldada con oro

    Banco Central de Argentina pierde más de US$ 1.000 millones en operación respaldada con oro

    5.
    Superintendencia de Pensiones y AFP se defienden frente a ofensiva judicial de Gino Lorenzini por fondos generacionales

    Superintendencia de Pensiones y AFP se defienden frente a ofensiva judicial de Gino Lorenzini por fondos generacionales

    6.
    Senador Macaya asegura que a fines del primer semestre de 2027 “debiéramos empezar a ver que nuestra economía se pone de pie”

    Senador Macaya asegura que a fines del primer semestre de 2027 “debiéramos empezar a ver que nuestra economía se pone de pie”

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    ¿Hasta cuándo llueve en Santiago? Revisa el pronóstico del tiempo y qué se espera para el fin de semana

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Los 45 mejores lugares para comer en Santiago según Google Maps: ¿Cuáles son los favoritos?

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Un fármaco ya aprobado por la FDA podría revertir el daño de la osteoartritis, según un estudio

    Servicios

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Así funcionará el comercio este fin de semana largo por el feriado del lunes

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    BTS en Chile: cómo comprar entradas para los conciertos y cuáles son los precios

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados
    Chile

    Metro cierra ocho estaciones de Línea 5 por emergencia: pasajeros fueron evacuados

    Para la medianoche se estima la reposición del suministro eléctrico en sector de San Carlos de Apoquindo en Las Condes

    Corte de Temuco se inhabilita para resolver recursos que buscan anular sentencia por Operación Huracán

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast
    Negocios

    Banco Central recibió visita protocolar del Presidente José Antonio Kast

    Aluvión en Las Condes: balance preliminar estima daños en más de US$ 170 millones

    Caso Australis: Tribunal rechaza reabrir investigación penal y deja sin efecto medidas cautelares

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes
    Tendencias

    Así se genera un flash flood, el fenómeno que provocó el aluvión en Las Condes

    Tras el aluvión: habrá una breve pausa de las lluvias pero meteorólogos advierten su regreso la próxima semana

    Continúa la lluvia hoy en algunos sectores de Santiago, Valparaíso, Coquimbo y O’Higgins

    Con Palacios y Alarcón todo el partido: un Boca Juniors mixto empata en Córdoba pensando en su semifinal continental
    El Deportivo

    Con Palacios y Alarcón todo el partido: un Boca Juniors mixto empata en Córdoba pensando en su semifinal continental

    El Abierto de Chile da un salto y el golf nacional mantiene su presencia en el circuito de proyección del PGA Tour

    Tras abandonar a su selección: Cristiano Ronaldo anota con Al Nassr y le faltan solo 20 goles para los mil

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia
    Tecnología

    Cómo activar el roaming de emergencia y ahorrar batería en el teléfono durante una urgencia

    Samsung presenta el Galaxy S26 FE en Chile: cámaras e IA para los fans del K-pop

    AirPods 5 en Chile: qué ofrecen y por qué conviene pagar $20.000 más

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro
    Cultura y entretención

    Nuevo libro sobre Electrodomésticos será presentado en Primavera del Libro

    La Ley alista la reunión de su formación histórica: el Festival de Viña 2027 aparece en el horizonte

    Las productoras Live Nation y Bizarro anuncian alianza y buscan potenciar la música latina

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”
    Mundo

    Plan del Pentágono para transmitir ejecución genera crítica transversal: lo califican de “bárbaro” y “repugnante”

    Trump anuncia que Rusia suministrará más de 300.000 toneladas de diésel al mercado global y de EE.UU.

    Katie Zacharia sería la nueva secretaria de prensa de la Casa Blanca

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?
    Paula

    Inyecciones para bajar de peso: ¿cuánto estamos dispuestas a sacrificar?

    El cortisol ¿es un enemigo?

    Champiñones encurtidos