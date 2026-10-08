Balance por emergencia en Las Condes: seis personas lesionadas y equipos trabajan para evitar un eventual segundo aluvión

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó esta tarde que, de manera preliminar, seis personas han resultado lesionadas producto del aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, incluyendo un menor de edad.

Tras participar en el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) convocado por la emergencia, Codina realizó un balance de las afectaciones, en conjunto con la alcaldesa Catalina San Martín, el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, y la titular de Energía, Ximena Rincón.

Codina, quien también participó en un sobrevuelo de la zona junto a Carabineros, indicó que la emergencia “hasta el minuto, ha significado principalmente daños materiales y, por cierto, seguimos recabando información para poder contar con la certeza de que solo tengamos los seis lesionados que hemos conocido hasta el momento, incluyendo un menor de edad de un año, con una fractura”.

Añadió que se han conformado dos equipos de trabajo para ayudar en terreno, uno de los cuales se trasladó al sector de Álvaro del Portillo con Av. La Plaza, donde se presume que se bloqueó el canal subterráneo que permite, normalmente, el desagüe del agua que escurre por la quebrada.

“Este bloqueo habría significado lo que pudimos observar en imágenes de la tarde”, indicó el delegado metropolitano, antes de recordar que “en enero hubo un incendio que afectó la capa vegetal en la zona de la quebrada y esto hace que con lluvias, precipitaciones, incluso como las que hubo en la tarde que, en cierta altura, habría tenido incorporado granizo, creo todavía mayor debilidad de esa capa de tierra que se desplazó”, relevó.

Un segundo equipo estará a cargo del perímetro de la zona afectada, para organizar el ingreso y salida de los equipos de emergencia.

En tanto, respecto de las afectaciones en recintos médicos, afirmó que los pacientes del Hospital Clínico de la Universidad Católica, que se vio afectado por el río de barro, se encuentran “en perfectas condiciones”.

Alcaldesa San Martín: “Vamos a trabajar para evitar un segundo aluvión”

Por su parte, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, informó que un total de 144 milímietros de agua han caído en la zona que resultó afectada -20 el día de hoy-, por lo que el suelo “está totalmente saturado”. Asimismo, sostuvo que el incendio 1.000 hectáreas que afectó a la Quebrada Honda ha generado constantes aluviones, los que “hemos podido estar controlando en la comuna, con la ayuda del MOP”.

“Vamos a trabajar en Álvaro del Portillo, que es donde se tapa el canal de la Quebrada Honda, lo más rápido posible para evitar un segundo aluvión” , agregó la autoridad.

Consultada por el monitoreo de las quebradas para haber podido evacuar la zona, la alcaldesa recordó que “estamos monitoreando pero, sin duda alguna, esta lluvia era absolutamente inesperada. Son 144 milímetros que cayeron (...) El trabajo preventivo se hizo por parte de la Municipalidad, esto es un aluvión y esto es la naturaleza.

En tanto, sostuvo que en marzo iniciaron los trabajos para instalar mallas dinámicas de contención en las quebradas.

Asimismo, informó que este viernes se suspenderán las clases en los colegios públicos y privados de la comuna, e hizo un llamado a los empleadores a no obligar a sus empleados a asistir a la zona.

Afectación en servicios

Por su parte, el biministro del MOP y Transportes, Louis de Grange, informó que el suministro de agua potable no se ha visto mayormente afectado.

“El agua potable, afortunadamente, está funcionando. La planta de tratamiento de San Enrique está con problemas de turbiedad de agua con 3.000 (Unidades Nefelométricas de Turbidez), pero está respaldada con la planta de San Antonio y otras plantas del sector oriente”, relevó.

En tanto, su par de Energía, Ximena Rincón, sostuvo que, hasta esta tarde, la Región Metropolitana contaba con 4.800 clientes sin energía, concentrados en la comuna de Ñuñoa, con más de 2.000.

“Hasta ahora está comportándose muy bien el sistema”, indicó la autoridad.