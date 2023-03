De qué se trata la ley que rebaja un 80% de las multas del TAG

Posibilidad de rebajar la deuda: disminuirá en un 80% las multas de tránsito asociadas al no pago de telepeaje, el proyecto establece que el beneficio solo aplicará a las infracciones asociadas a una misma patente en el Registro de Multas de Tránsito No Pagadas, que estén vinculadas a la falta de pago del TAG. Asimismo, para acceder al beneficio, el infractor no debe tener deudas de telepeaje con ninguna de las concesionarias de obras viales, lo cual se verificará mediante consulta al sitio electrónico único que crea la ley.