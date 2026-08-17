Con el apoyo de Seguros SURA y Tánica: Concurso Artespacio Joven 2026 recibió más de 200 obras

Victoria Moreau, artista ganadora; Eliana Restrepo, vicepresidente de Talento Humano de Seguros SURA; Sofía Godoy, artista ganadora; y Tomás Iturrieta, artista ganador.

Galería Artespacio, en alianza con la Universidad Finis Terrae y con el auspicio de Seguros SURA y Tánica, dio a conocer a los ganadores de la undécima edición del Concurso Artespacio Joven 2026, certamen que se ha consolidado como una plataforma de proyección para nuevas generaciones de artistas y su mirada sobre los acontecimientos mundiales contemporáneos.

Los artistas reconocidos en esta versión fueron Sofía Godoy, con su bordado “Habitar un manto de fe”; Tomás Iturrieta, con su obra “Del cotidiano y otros viajes”; y Victoria Moreau, con su acuarela “Trae Cilantro”.

Asimismo, dos artistas fueron distinguidos con una beca para cursar el Magíster en Investigación-Creación de la Universidad Finis Terrae.

Concurso Artespacio Joven 2026 Camila Merino, alcaldesa de Vitacura, junto a Eliana Restrepo, vicepresidente de Talento Humano de Seguros SURA.

Concurso Artespacio Joven 2026 Los dos ganadores de la beca para el Magíster en Investigación-Creación de la Imagen de la Universidad Finis Terrae: Antonia Zúñiga Díaz y Matías Fuentes Ibacache.

Concurso Artespacio Joven 2026 María Elena Comandari, directora de Galería Artespacio; Gonzalo Sánchez, representante de Tánica; y Rosita Lira, directora de Galería Artespacio.

Concurso Artespacio Joven 2026 Felipe Oyaneder, artista con mención honrosa, junto a Enrique Zamudio, decano Facultad de Artes, Universidad Finis Terrae.

Concurso Artespacio Joven 2026 Artista convocada al Concurso junto a su obra.

Concurso Artespacio Joven 2026 Foto de una persona viendo las obras.