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    Con el apoyo de Seguros SURA y Tánica: Concurso Artespacio Joven 2026 recibió más de 200 obras

     
    Victoria Moreau, artista ganadora; Eliana Restrepo, vicepresidente de Talento Humano de Seguros SURA; Sofía Godoy, artista ganadora; y Tomás Iturrieta, artista ganador.

    Galería Artespacio, en alianza con la Universidad Finis Terrae y con el auspicio de Seguros SURA y Tánica, dio a conocer a los ganadores de la undécima edición del Concurso Artespacio Joven 2026, certamen que se ha consolidado como una plataforma de proyección para nuevas generaciones de artistas y su mirada sobre los acontecimientos mundiales contemporáneos.

    Los artistas reconocidos en esta versión fueron Sofía Godoy, con su bordado “Habitar un manto de fe”; Tomás Iturrieta, con su obra “Del cotidiano y otros viajes”; y Victoria Moreau, con su acuarela “Trae Cilantro”.

    Asimismo, dos artistas fueron distinguidos con una beca para cursar el Magíster en Investigación-Creación de la Universidad Finis Terrae.

    Concurso Artespacio Joven 2026 Camila Merino, alcaldesa de Vitacura, junto a Eliana Restrepo, vicepresidente de Talento Humano de Seguros SURA.
    Concurso Artespacio Joven 2026 Los dos ganadores de la beca para el Magíster en Investigación-Creación de la Imagen de la Universidad Finis Terrae: Antonia Zúñiga Díaz y Matías Fuentes Ibacache.
    Concurso Artespacio Joven 2026 María Elena Comandari, directora de Galería Artespacio; Gonzalo Sánchez, representante de Tánica; y Rosita Lira, directora de Galería Artespacio.
    Concurso Artespacio Joven 2026 Felipe Oyaneder, artista con mención honrosa, junto a Enrique Zamudio, decano Facultad de Artes, Universidad Finis Terrae.
    Concurso Artespacio Joven 2026 Artista convocada al Concurso junto a su obra.
    Concurso Artespacio Joven 2026 Foto de una persona viendo las obras.
    Concurso Artespacio Joven 2026 La exposición con las obras seleccionadas estará disponible hasta el sábado 12 de septiembre de 2026 en Galería Artespacio.
    Más sobre:Concurso Artespacio Joven 2026Seguros SURASociales LT

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