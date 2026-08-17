Con el apoyo de Seguros SURA y Tánica: Concurso Artespacio Joven 2026 recibió más de 200 obras
Galería Artespacio, en alianza con la Universidad Finis Terrae y con el auspicio de Seguros SURA y Tánica, dio a conocer a los ganadores de la undécima edición del Concurso Artespacio Joven 2026, certamen que se ha consolidado como una plataforma de proyección para nuevas generaciones de artistas y su mirada sobre los acontecimientos mundiales contemporáneos.
Los artistas reconocidos en esta versión fueron Sofía Godoy, con su bordado “Habitar un manto de fe”; Tomás Iturrieta, con su obra “Del cotidiano y otros viajes”; y Victoria Moreau, con su acuarela “Trae Cilantro”.
Asimismo, dos artistas fueron distinguidos con una beca para cursar el Magíster en Investigación-Creación de la Universidad Finis Terrae.
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