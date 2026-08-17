Expo Inclusión 2026: compromiso que se transforma en acción

El encuentro contó con destacadas palabras de la Primera Dama, María Pía Adriasola y de la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.
Por su parte, Diego Espinoza, de Escondida-BHP, relevó la importancia de crear conciencia y avanzar en inclusión más allá de una cifra o un deber.
La actividad reunió a representantes de AMSA, Novandino, Teck, ACHS y otras 60 empresas comprometidas con generar oportunidades reales y construir un Chile verdaderamente inclusivo.
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