Expo Inclusión 2026: compromiso que se transforma en acción

El encuentro contó con destacadas palabras de la Primera Dama, María Pía Adriasola y de la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.

Por su parte, Diego Espinoza, de Escondida-BHP, relevó la importancia de crear conciencia y avanzar en inclusión más allá de una cifra o un deber.

La actividad reunió a representantes de AMSA, Novandino, Teck, ACHS y otras 60 empresas comprometidas con generar oportunidades reales y construir un Chile verdaderamente inclusivo.

Expo Inclusión 2026 Camila Torres, Principal de Inclusión y Diversidad BHP; Paola Ortega, directora ejecutiva Expo Inclusión y Diego Espinoza, Head of Human Resources Business Partnership Escondida BHP.

Expo Inclusión 2026 Alejandra Ríos, de UNAB; Natalia Morales, de Novandino y Carolina García, Coordinator Graduates de BHP.

Expo Inclusión 2026 Gillermo Aranguiz; Ximena Leppe de Súmate por la Inclusión; María Pía Adriasola, Primera Dama y Exequiel Ortega de Fundación Inspira.

Expo Inclusión 2026 Marco Vásquez, jefe de Asuntos Públicos en Achs; Rodrigo Márquez, gerente Cultura y Talento de Achs y Aneta Labus, subgerente de Experiencia Empresas de Achs.

Expo Inclusión 2026 Pilar Dañobeitia, presidenta del Comité de Desarrollo Empresarial de Sofofa; Paola Ortega, directora de Expo Inclusión; Rosario Navarro, presidenta de Sofofa; Maria Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia y Jasmine Cabello, directora de Desarrollo Empresarial Sostenible de Sofofa.

Expo Inclusión 2026 Pedro Gonzalez, Fundación Tu Segundo Tiempo; Rodrigo Catalán, gerente de Inclusión y Empleo de Antofagasta Minerals y Carola Garetto, directora de cuentas de Expo Inclusión.