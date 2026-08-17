Finaliza Gira Entel Empresas 2026 con más de 300 asistentes en Santiago

Con la presencia de más de 300 clientes de medianas, grandes empresas y corporaciones, el encuentro culminó un recorrido nacional que pasó por Temuco, Iquique y Concepción, consolidándose como un espacio clave de networking y conversación estratégica.
La jornada contó con el análisis macroeconómico del exministro José De Gregorio y la exposición sobre protección de datos de la especialista en Data Science, Cuky Pérez.
Miguel Vargas, gerente de Ventas y Servicios Mercado Empresa de Entel Empresas, destacó: “Esta gira nos permite conectar con nuestros clientes y entregarles valor estratégico para sus negocios. Detrás de cada salto tecnológico hay un equipo que asesora y acompaña de cerca a las empresas en la adopción de nuevas soluciones. Hoy somos la 1ª compañía en Latinoamérica con alianza D2C Starlink y los únicos con red 5G tricontinental”.
Además, como novedad de este año, las pymes participaron en un espacio exclusivo de mentoría para impulsar a los emprendedores mediante conexiones reales y aprendizaje colaborativo.
Así, la Gira Entel Empresas 2026 finalizó su recorrido impactando a más de 900 personas en Chile, reafirmando el compromiso de la compañía con la innovación y el desarrollo empresarial.
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