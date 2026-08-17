Finaliza Gira Entel Empresas 2026 con más de 300 asistentes en Santiago

Cuky Pérez, PhD en Data Science y especialista en Eficiencia Empresarial basada en Datos.

Con la presencia de más de 300 clientes de medianas, grandes empresas y corporaciones, el encuentro culminó un recorrido nacional que pasó por Temuco, Iquique y Concepción, consolidándose como un espacio clave de networking y conversación estratégica.

La jornada contó con el análisis macroeconómico del exministro José De Gregorio y la exposición sobre protección de datos de la especialista en Data Science, Cuky Pérez.

Miguel Vargas, gerente de Ventas y Servicios Mercado Empresa de Entel Empresas, destacó: “Esta gira nos permite conectar con nuestros clientes y entregarles valor estratégico para sus negocios. Detrás de cada salto tecnológico hay un equipo que asesora y acompaña de cerca a las empresas en la adopción de nuevas soluciones. Hoy somos la 1ª compañía en Latinoamérica con alianza D2C Starlink y los únicos con red 5G tricontinental”.

Además, como novedad de este año, las pymes participaron en un espacio exclusivo de mentoría para impulsar a los emprendedores mediante conexiones reales y aprendizaje colaborativo.

Así, la Gira Entel Empresas 2026 finalizó su recorrido impactando a más de 900 personas en Chile, reafirmando el compromiso de la compañía con la innovación y el desarrollo empresarial.

Gira Entel Empresas 2026 Miguel Ángel Tapia, gerente general de Simtel; Laura González, gerenta de Finanzas de GPS Vision; Alejandro Smith, CEO de GPS Vision; y Victoria Pereira, ejecutiva de Desarrollo de Entel Empresas. Alan Faret

Gira Entel Empresas 2026 Álvaro Flores, gerente de Administración y Finanzas de Tecnológica y Maritza Gil, gerente de Administración y Finanzas de Tecnología. Alan Faret

Gira Entel Empresas 2026 Zhengwenji, Huawei; Miguel Ángel Tapia, gerente general de Esimtel; Marcela Tapia, directora de Finanzas de Esimtel; María Elena Francisco, subgerente comercial de Esimtel; Luis Espinola, channel manager de Huawei; y Xuedong Xiao, Huawei. Alan Faret

Gira Entel Empresas 2026 Nazlie Yacoub, administradora TI de Echeverría Izquierdo; Elio Aliaga, jefe de Servicios TI de Echeverría Izquierdo; Óscar Severino, CEO de Echeverría Izquierdo; Manuel Farías, especialista de Clúster de Entel Empresas; y Claudia Calderón, especialista Móvil de Entel Empresas. Alan Faret

Gira Entel Empresas 2026 Carolina Gómez, directora de Finanzas de ICARE; Entelin; y Francisca Ward, jefa de Experiencia de ICARE. Alan Faret

Gira Entel Empresas 2026 Pablo Araya, vicerrector de USS; Marcelo Salvador, gerente general de OPI Outsource Partners; y Miguel Vargas, gerente de Ventas de Entel Empresas. Alan Faret

Gira Entel Empresas 2026 Carlos Riveros, product manager de Ingram Micro; Lorena Muñoz, ejecutiva de Ingram Micro; y Horacio Reyes, gerente de Canales de Cisco. Alan Faret

Gira Entel Empresas 2026 Ciro Vera, gerente general de Equifiber II; Roberto Tamayo, encargado de Adquisiciones de Faber-Castell; Leonardo Barra, jefe TI de Faber-Castell; y Santiago Torres, gerente de Administración y Finanzas de Equifiber. Alan Faret