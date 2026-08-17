Felipe Bravo, gerente general Metro; José Luis Santa María, director ejecutivo del Grupo Copesa; Nicholas Parkes, director Nuevos Negocios y Marketing Copesa y Paulina del Campo, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad Metro.

La Tercera y Metro de Santiago lanzaron La Tercera Estación, una nueva alianza que busca transformar los tiempos de traslado en una oportunidad para informarse.

El lanzamiento se realizó este lunes 10 de agosto, en el Centro de Control de Metro, y permitirá a los pasajeros acceder a 30 minutos de navegación gratuita por todo el contenido de latercera.com a través de códigos QR disponibles en estaciones y vagones.

Lanzamiento La Tercera Estación Carolina Cires, jefe Productos Comerciales Metro; Alejandra Mera, subgerente de Marketing y Nuevos Negocios en Grupo Copesa y Violeta Martínez, Product Manager Metro. Andres Perez

Lanzamiento La Tercera Estación Fernando Reyes, gerente comercial Grandes Cuentas Metro; María del Carmen Rodríguez, directora en Radio Duna y Augusto Marcos, gerente Comercial de Grupo Copesa. Andres Perez

Lanzamiento La Tercera Estación José Luis Santa María, director ejecutivo del Grupo Copesa; Paulina del Campo, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad Metro; Felipe Bravo, gerente general Metro y Nicholas Parkes, director Nuevos Negocios y Marketing Copesa. Andres Perez

Lanzamiento La Tercera Estación Felipe Bravo, gerente general Metro; José Luis Santa María, director ejecutivo del Grupo Copesa. Andres Perez

Lanzamiento La Tercera Estación Fernando Reyes, gerente comercial Grandes Cuentas Metro y Nicholas Parkes, director Nuevos Negocios y Marketing Copesa. Andres Perez

Lanzamiento La Tercera Estación Paulina del Campo, gerente de Comunicaciones y Sostenibilidad Metro; José Luis Santa María, director ejecutivo del Grupo Copesa; Nicholas Parkes, director Nuevos Negocios y Marketing Copesa; Felipe Bravo, gerente general Metro y Alejandra Mera, subgerente de Marketing y Nuevos Negocios en Grupo Copesa. Andres Perez

Lanzamiento La Tercera Estación Manuel Moreira, regulador puesto control y distribución de Metro. Andres Perez