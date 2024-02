Hasta nueve años antes de su diagnóstico, una serie de señales podría alertar que una persona padecerá la enfermedad de Alzheimer mientras envejezca.

Así lo aseguró un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge en un estudio —publicado en la revista especializada Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association— que, tras varias pruebas, aseguran haber encontrado la fórmula para determinar qué personas podrían ser propensas a desarrollar esta enfermedad neurodegenerativa.

Para lograr el cometido, los neurólogos estudiaron a 500.000 voluntarios (entre los 40 y 69 años): analizaron sus hábitos diarios y les hicieron exámenes de resolución de problemas, memorias, tiempo de reacción, entre otros.

De esta manera, determinaron las 5 señales que podrían indicar que una persona padecerá de Alzheimer en el futuro.

5 señales de que podrías padecer Alzheimer en un futuro, según Cambridge

Las 5 señales de que podrías tener Alzheimer al envejecer

Tras estudiar al medio millón de participantes, los neurólogos encontraron que las personas que desarrollaron Alzheimer a través de los años, tuvieron resultados bajos en cinco categorías de exámenes:

Resolución de problemas. A los participantes les costó encontrar la solución a distintos desafíos que se les puso por delante, esto podría ser una señal temprana de un deterioro cognitivo. Tiempo de reacción. Se refiere a reaccionar o responder más tarde que una persona sana a distintos estímulos. Recordar listas de números. Memoria prospectiva (capacidad para acordarse de hacer algo más adelante). Test de emparejamiento de figuras familiares.

Adicionalmente, las personas que con el tiempo tuvieron Alzheimer fueron más propensas a caerse, en comparación a quienes están sanos.

“Al mirar el historial de los pacientes, nos resultó evidente que estaban mostrando de forma sutil algún grado de discapacidad cognitiva años antes de que sus síntomas fueran lo bastante obvios como para justificar un diagnóstico positivo”, señaló el doctor Nol Swaddiwudhipong, autor principal del trabajo.

5 señales de que podrías padecer Alzheimer en un futuro, según Cambridge

“Esto es un paso adelante para instar a las personas a partir de los 50, a aquellos con hipertensión o los que no tienen suficiente actividad física en su vida, para tratar de intervenir pronto y ayudarlos a reducir el riesgo”.

Además, los investigadores apuntaron a que este estudio podría mejorar los tratamientos y la prevención de la enfermedad, pudiendo intervenir de forma temprana y retrasar lo máximo posible los efectos en el cerebro.

“La gente no debería preocuparse sin motivo si, por ejemplo, le cuesta recordar números de teléfono. Incluso los individuos sanos tendrán puntuaciones mejores y peores que los demás. Pero lo que sí es importante es hablar con nuestro doctor si nos damos cuenta que estamos teniendo problemas para recordar en nuestra vida diaria”, agregó el autor de la investigación y doctor Timothy Rittman.