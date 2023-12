Ahora podrás ver Saturday Night Live en vivo desde Chile y Latinoamérica: esta es la plataforma que lo permite

Saturday Night Live es uno de los programas de televisión que más ha atraído a la audiencia estadounidense desde que inició en 1975.

Pero ahora, también podrás verlo en vivo desde Chile y los otros países de Latinoamérica.

El legendario show de comedia y sketches llegará con sus transmisiones desde Nueva York a una plataforma de streaming en particular.

De esta manera, las conversaciones con celebridades y rostros del espectáculo también estarán a tu alcance en tiempo real.

Ahora podrás ver Saturday Night Live en vivo desde Chile y Latinoamérica: esta es la plataforma que lo permitirá. Foto: Pedro Pascal / Saturday Night Live.

Dónde ver Saturday Night Live desde Chile

El servicio encargado de recibir Saturday Night Live será Universal+, mientras que estará disponible en su catálogo a partir de enero de 2024.

Entre los últimos nombres que han pasado por el set de SNL se encuentran figuras como Bad Bunny, Timothée Chalamet y Emma Stone.

La modalidad es que cada capítulo cuenta con el elenco habitual de actores cómicos del programa, así como con un presentador invitado y un invitado musical.

Al inicio, siempre hay un monólogo de apertura del presentador, el cual termina con la frase: “Live, from New York, it is Saturday Night!”.

En español, el juego de palabras se traduce: “En vivo, desde Nueva York, es Saturday Night (sábado por la noche)”.

Durante el transcurso, se parodian acontecimientos que van desde la cultura pop hasta la actualidad.

Dentro de las celebridades latinoamericanas que han estado en el estudio de SNL, se encuentran: Salma Hayek, Sofía Vergara, Ana de Armas, Pedro Pascal y Karol G, por solo nombrar algunas.

Las transmisiones del programa se hacen, como su nombre lo sugiere, todos los sábados a las 23:30 en los estudios de NBC, en el edificio 30 Rock (Rockefeller Center) de la Gran Manzana.

A lo largo de su trayectoria, SNL ha recibido múltiples premios, entre los que destacan más de 90 Emmy’s.

Y más allá de las celebridades de Hollywood y los grandes cantantes, también han participado políticos como Donald Trump y Al Gore, mientras que otros como Barack Obama y Hillary Clinton han tenido apariciones especiales.

Algunas estrellas de cine y TV que han iniciado su carrera en SNL son: Bill Murray, Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus, Robert Downey, Jr., Dennis Miller, Dana Carvey, Phil Hartman, Chris Rock, David Spade, Chris Farley, Sarah Silverman, Mike Myers, Adam Sandler, Molly Shannon, Will Ferrell, Jimmy Fallon, Tina Fey, Amy Poehler, Andy Samberg, Jason Sudeikis, Kristen Wiig, y Kate McKinnon, entre otros.

Con este nuevo anuncio, en solo unas semanas ya podrás estar disfrutando del programa a través de Universal+.

Puedes revisar los detalles sobre cómo acceder a la plataforma haciendo click en este enlace.