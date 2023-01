Al natural: así luce Pamela Anderson a los 55 años en nuevo documental sobre su vida

Quienes vivieron su juventud o adultez en los ‘90 reconocerán a Pamela Anderson como una de las figuras más emblemáticas de esa década.

Si bien la actriz acumula múltiples producciones en su trayectoria artística, el papel que la lanzó a la fama mundial y por el que sería recordada por toda su vida es el de Casey Jean Parker en Baywatch, serie de televisión que retrata a un grupo de salvavidas en las playas de Estados Unidos.

Pamela Anderson en Baywatch

También llegó a participar como modelo para las revistas Playboy, GQ y Stuff, así como los realitys de televisión Dancing With The Stars y Dancing On Ice.

Y ahora, Anderson está a solo días de lanzar con Netflix el documental Pamela, A Love Story, que contará la historia personal y profesional de la actriz.

La producción será estrenada el próximo 31 de enero, el mismo día que estrenará su libro de memorias Love, Pamela.

Ya está disponible la posibilidad de ver el tráiler del largometraje. Allí la actriz de 55 años se mostró con su rostro completamente al natural, sorprendiendo a sus fanáticos.

Pero eso no es por lo único que sorprendió la intérprete de Casey Jean Parker.

Pamela Anderson en el adelanto del documental sobre su vida. Foto: Netflix.

Las dificultades que vivió Pamela Anderson en su carrera

En el adelanto de Pamela, a Love Story, la actriz también dejó en evidencia las múltiples complicaciones que tuvo que sobrellevar por varios años.

Pamela cuenta que se vio obligada a enfrentar prejuicios y degradaciones hacia ella por el hecho de posar en Playboy, pero también por uno de los momentos más difíciles en su vida y que llegó a perjudicar su carrera: cuando grabó un video de índole sexual con su ex esposo y padre de sus hijos, Tommy Lee, uno de los fundadores de la agrupación Mötley Crue.

De hecho, la historia de esa relación amorosa y del video fue llevada a la miniserie de Hulu Pam & Tommy, que fue impulsada por el mismo Lee. Pero a Pamela no le pareció correcta la forma en que se abordó el relato, porque ni siquiera consultaron su versión de los hechos.

Por eso, decidió lanzar su propio documental donde sea ella quien cuente su propia historia de vida.

En su documental, Pamela Anderson contará los hitos de su trayectoria artística, así como los obstáculos que tuvo que sobrellevar. Foto: Netflix.

“Anoche no dormí nada”, es la frase de Pamela con la que inicia el trailer. “Quiero tomar el control de la narrativa por primera vez”.

En tan solo dos minutos, la actriz cuenta frente a la cámara cómo ese hecho del video dañó tanto su trabajo artístico, que la gente no la respetaba ni siquiera un poco. Tampoco la consideraban como una “actriz de verdad”, lo que se ve reflejado en un archivo

“Algunos hombres piensan ‘oh, es la chica Playboy o la persona sexual’. Y te odian por ser otra cosa”, dice Pamela.

Pese a las complicaciones, Anderson supo enfrentarlas y ahora está decidida a tomar las riendas de su historia: “Tuve que hacer una carrera de los pedazos que quedaron, pero no soy una dama en apuros”.

“Tienes que ser valiente y usar lo que tienes. ¿Por qué no podemos ser los héroes de nuestra propia historia de vida?”, finaliza.

Revisa a continuación el tráiler del documental Pamela, A Love Story.