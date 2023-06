¿Quién no ha escuchado la frase que los productos de Apple no son para jugar? Y es que no es coincidencia, pues la empresa siempre se ha mantenido distante con el mercado de los videojuegos, principalmente por tener varias limitaciones a nivel de software, en comparación con Windows.

Sin embargo, llegó una buena noticia para los gamers que prefieren tener una Mac, pues desde la compañía anunciaron que en la nueva actualización de su sistema operativo, macOS Sonoma, incluirán una herramienta que permitirá emular juegos de Windows en Mac.

Qué es Game Porting Toolkit, la herramienta para jugar videojuegos de Windows en Mac

Así es el nombre que le pusieron: Game Porting Toolkit, una herramienta de la nueva actualización de Macbook que funciona como un emulador de juegos de Windows para poder disfrutarlos, sin límites, en la manzana.

Hideo Kojima, uno de los directores de videojuegos más importantes de la industria y también creador del icónico juego Metal Gear Solid, fue quien dio la gran noticia y confirmó que su último juego, Death Stranding: Director’s Cut llegará para el sistema macOS gracias a esta novedad.

Apple da la bienvenida a videojuegos de Windows en Mac

El Game Porting Toolkit tiene un emulador de DirectX 12, una interfaz que, en palabras sencillas, permite que los juegos “hablen” con los componentes de tu computadora, como la tarjeta gráfica, memoria RAM, etc. Con esto, Apple le podrá sacar provecho a sus equipos y lanzar juegos inéditos.

En esta línea, el objetivo de la herramienta es que los desarrolladores puedan analizar el rendimiento de los juegos y reconocer si el título es apto para llevarlo a una Macbook. Y, si es así, comenzar el proceso, portarlo a macOS y lanzarlo.

Además de este emulador, Apple también confirmó que macOS Sonoma contará con un Modo Juego, que permitirá sacar provecho del hardware del computador. Esta función ayudará a priorizar el uso de la tarjeta gráfica y la CPU, reduciendo la latencia y mejorando la conectividad de mandos externos.

Apple da la bienvenida a videojuegos de Windows en Mac

¿Qué videojuegos de Windows se podrán jugar en Mac?

El primero que se confirmó es Death Stranding, que llegará a finales de este año. Sin embargo, también se reveló que se están haciendo pruebas con otros títulos triple A, como Resident Evil Village y The Medium.

En general, todavía se está evaluando el potencial de los Mac para poder ejecutar este tipo de experiencias, por lo que se espera que pronto se den a conocer más videojuegos con el lanzamiento de macOS Sonoma, que se prevé que sea entre septiembre y noviembre de este año.