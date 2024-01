Así es el modus operandi de los ladrones de bicicletas en el Cerro San Cristóbal

Para muchas y muchos ciclistas, pedalear cuesta arriba el Cerro San Cristóbal es un momento de relajación, entreno y diversión. Las vistas panorámicas de Santiago son maravillosas, y para los conocedores, un helado mote con huesillo les espera como recompensa en los quioscos de la cima.

Pero esa entretención podría verse opacada por un grupo de ladrones que acecha a sus víctimas y, con armas, las intimidan para entregar sus bicicletas y todos los objetos de valor que lleven consigo.

Así es cómo opera esta banda.

“Me abordaron. Se me atravesó uno en bicicleta y otro me agarró por el cuello. Y cuando caigo, saca un arma, una pistola, y me dice ‘te voy a pegar un balazo si no sueltas la bicicleta’”.

Con ese brutal testimonio, Jesús Corrales le contó a T13 cómo lo asaltaron en su paseo al pulmón verde de Santiago.

“Me intentó intimidar diciendo que me iba a dar un tiro. Forcejeamos y el otro joven me dio dos puñaladas, una en la costilla y otra en la pierna”, continuó contando.

Según el joven, el modus operandi de los ladrones de bicicletas en el cerro es el siguiente: la víctima es abordada por tres personas. De ellas, dos intimidan a la víctima y la tercera aprovecha el momento y se lleva la bicicleta cerro abajo.

Además, acotó que “no roban cualquier bicicleta, roban las de alta gama. Estamos hablando de bicicletas de tres, cuatro millones de pesos chilenos”.

También llama la atención que, en distintos casos, los ladrones eran todos menores de edad y que, pese a que ya son repetidos los robos, no hay presencia de Carabineros, aún cuando el Parque Metropolitano tiene su propia tenencia, a los pies del cerro.

Otra víctima, Cinthia Rivera, le contó al mismo medio que también fue víctima de este grupo de adolescentes. Cargaron las armas frente a ellos para intimidarlos y los apuntaron “al cuerpo y a la cabeza”, mientras le gritaban que entregaran todas las cosas de valor.

En esta línea, los puntos rojos del cerro serían los de descanso. Ahí, los predadores estarían esperando a los cansados ciclistas para llevarse todo lo que les pueda servir.

Desde el Parquemet, comunicaron a través de sus redes sociales que están tomando “medidas inmediatas para fortalecer la seguridad”: mayor vigilancia y presencia de Carabineros; una campaña informativa y recomendaciones para visitantes y un trabajo colaborativo con los usuarios.

También hicieron un llamado a utilizar el número de emergencias 1466 para reportar cualquier incidente, ya sea en calidad de víctima o testigo.

Por su parte, un grupo de ciclistas organizó una “cicletada por más seguridad en el Cerro San Cristóbal”, donde convocaron el 4 de febrero en Plaza Italia (9:30 horas) a quienes quieran asistir con pancartas y silbatos para exigir mejores condiciones para continuar pedaleando en el pulmón verde de la capital.