Este domingo se realizó la esperada ceremonia de los premios Globos de Oro, instancia en la que se destaca a las mejores producciones en el cine y la televisión.

El encargado de dirigir la gala en el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, California, fue el actor y cómico estadounidense Jo Koy.

Pero más allá de las obras que salieron galardonadas durante la noche de este domingo, este último protagonizó una serie de momentos incómodos que siguen siendo ampliamente comentados.

Uno de ellos fue cuando se refirió a dos cintas que se posicionaron exitosamente en taquilla: Barbie (2023) y Oppenheimer (2023).

Koy comparó ambas y dijo que la segunda fue inspirada en un libro aclamado sobre la vida del físico teórico, mientras que la primera se enfocó en “una muñeca de pechos grandes”.

También, respecto a Barbie, Koy manifestó irónicamente: “El momento clave de la película es cuando pasa de la belleza perfecta al mal aliento, la celulitis y los pies planos, o lo que los directores de casting llaman ‘actor de carácter’”.

Ante la tibia respuesta de los asistentes, añadió aludiendo a sus chistes que algunos los escribió él y otros los preparó “otra gente”.

Y en cuanto al filme que aborda la historia del apodado “padre de la bomba atómica”, dijo: “Solo tengo una queja: necesitaba una hora más, porque me parecía que necesitaba más historia de fondo. Mi propósito de Año Nuevo para 2024 es terminar Oppenheimer en 2025. Me encanta, sobre todo la primera temporada”.

Pero los participantes de dichas películas no fueron los únicos que se enfrentaron a los chistes de Koy, ya que además se refirió una de las estrellas más famosas que estaba entre el público: Taylor Swift.

Así fue la reacción de Taylor Swift ante la incómoda broma que le hizo Jo Koy en los Globos de Oro. Foto: Jo Koy / Taylor Swift / Globos de Oro.

Qué le dijo Jo Koy a Taylor Swift en los Globos de Oro y cómo fue su reacción

En un momento de la ceremonia, el cómico hizo una broma sobre la popularidad de la artista de “Shake It Off” y su relación de pareja con el jugador de la National Football League (NFL), Travis Kelce.

“¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro hay menos planos (de cámara) de Taylor Swift”, esbozó Koy en el Beverly Hilton.

Ante su comentario, Swift reaccionó con una evidente mirada de incomodidad y prosiguió a dar un trago a su vaso.

Como es de esperar, aquello molestó a los fanáticos más acérrimos de la autora de “We Are Never Getting Back Together”, quien en 2023 fue seleccionada como “Persona del Año” por la revista Time.

En una entrevista que tuvo a finales del año pasado con el citado medio, Swift había contado que cuando comenzó a mostrarse en público con Kelce ya llevaban tiempo saliendo.

“Cuando se dice que una relación es pública, eso significa que iré a verlo hacer lo que le gusta. Queremos estar presentes en la vida del otro. Hay más personas ahí, pero no nos importa. Lo contrario sería esforzarnos hasta el extremo para asegurarnos de que nadie nos vea. Y estamos demasiado orgullosos el uno del otro como para llegar a eso”, manifestó la cantautora en dicha instancia.