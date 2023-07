¿Cada cuánto debes lavarte el pelo? Esto dicen los expertos

El lavado del cabello es una de las acciones más comunes que los humanos integran en su rutina, ya sea al iniciar el día o cuando cae la noche. Lo curioso es que frecuentemente este hábito desata debates y mitos sobre la regularidad en que se debe realizar durante la semana.

En esto parecen haber dos bandos que se disputan por tener la razón. Por un lado están quienes dicen que los lavados excesivos solo producen más grasa en el cabello, que se ensucia mucho más rápido y otros efectos perjudiciales.

Desde la otra vereda, están los que dicen que no lavarlo frecuentemente conduce a un mal olor y aspecto que se percibe con bastante facilidad. Y ahí es cuando se produce un círculo vicioso de las dos partes que parece no terminar.

¿Y qué dicen los dermatólogos sobre esto? ¿Existe un periodo ideal para el lavado? ¿Es tan cierto que hacer este hábito cada día de la semana puede ser dañino? ¿Qué es lo que importa para la salud del cabello? Dos expertos en el área conversaron con La Tercera para despejar algunos mitos capilares.

Un poco más sobre el pelo

Héctor Fuenzalida, dermatólogo de IntegraMédica, advierte que hay que tener en cuenta que el pelo que vemos de manera externa es una estructura viva. “Eso tiene una raíz, que es el bulbo piloso, a través del cual se nutre este pelo todos los días por distintas sustancias que llegan a través de la sangre y que irriga esta raíz”, explica.

Luego, añade: “Inmediatamente de forma adyacente está la glándula sebácea, que drena el contenido graso o el sebo a través de la pared lateral del tallo piloso. Entonces sale este sebo al exterior, justamente por medio del pelo”.

Algunas personas aseguran que lo mejor es dejar "descansar" el pelo por varios días, sin lavarlo.

Existen al menos dos factores que influyen en que una persona tenga su cabello seco, graso o mixto: la genética y las alteraciones hormonales.

“En el caso de las mujeres, esto puede ser impulsado por algunos tipos de anticonceptivos que son más propensos a aumentar o estimular las hormonas masculinas, en particular lo que son las inyecciones. También en las mujeres posmenopáusicas se tiende a aumentar un poquito la grasitud”, dice Fuenzalida.

Cada cuánto hay que lavarse el pelo

Si se trata de la frecuencia en que el cabello tiene que enfrentar una limpieza, el dermatólogo está seguro de la respuesta: “El pelo se debe lavar las veces que sea necesario. La necesidad está en el momento en que se pone graso, se siente sucio o con un mal olor”.

Esta acción también va a depender del ambiente en que estemos habitualmente. Para quienes suelen transpirar mucho, por ejemplo, debido a que se mueven mucho durante el día o por su contexto laboral deben estar con implementos, como cascos, podría sugerirse que el lavado se realice más veces a la semana.

“Si yo estoy en mi casa, no transpiro, no hago ningún tipo actividad y mi piel es más bien seca, quizás la limpieza podría ser cada 3 o 4 días”, dice el experto.

Sin embargo, enfatiza en que no hay nada estrictamente establecido y que todo depende de cada caso. “No existe una norma ni un estándar que indique cuántas veces tiene que hacerse a la semana. No es dañino lavarse el pelo más veces, lo importante son los cuidados”.

Isabel Ogueta, dermatóloga de UC Christus, coincide en eso. “No hay ningún problema en lavarse el pelo todos los días. Tenemos pacientes que les recomendamos lavado diario, de esta manera logramos mantener una buena higiene capilar y se pueden prevenir infecciones”, comenta la especialista.

No hay una regla para la frecuencia en que el pelo debe ser lavado, aseguran los expertos.

Ogueta añade que se debe identificar lo que es más favorecedor y tolerable para cada paciente, teniendo en cuenta su tipo de cuero cabelludo o si tiene algún tipo de afección dermatológica.

Desde la perspectiva de los dos especialistas, someterse a esta práctica a diario tampoco provoca el aumento de la grasa del pelo o que esta aparezca de forma más rápida. Por lo mismo, lo de dejar “descansar” el cabello no tiene ningún impacto, señalan.

Otra interrogante que suele repetirse en torno al cuidado capilar es que si se realizan lavados diarios, el pelo tiende a caerse en grandes cantidades. Tanto Fuenzalida como Ogueta descartan que eso sea cierto.

“La sensación de que se me está cayendo más el pelo porque me lo estoy lavando más no es tan real, porque se va a caer sí o sí en algún momento. Todos los días se cae un promedio de 150 pelos, eso es normal”, señala el dermatólogo de IntegraMédica.

Qué se debe hacer para la salud capilar

Según Fuenzalida, uno de los pasos más importantes si deseamos hacer algo por nuestro cabello pero aún no tenemos certeza de cuál es el tipo, si es seco, mixto o graso, lo recomendable es visitar un dermatólogo para mayor orientación.

Si ya sabemos qué tipo de cabello tenemos, se debe tener siempre presente dos factores mencionados anteriormente: la frecuencia en que preferimos realizar los lavados y la cantidad de sebo que se produzca.

El dermatólogo destaca que los champús son un paso esencial en el proceso de cuidado. Si bien hoy existe una larga lista para todos los gustos y necesidades, ya sea los que son hipoalergénicos, para cabellos con tintura e incluso otros que estimulan el crecimiento, todos deberían “servir para sacar y mantener el pelo limpio”, dice Fuenzalida.

Los dermatólogos aseguran que no es cierto que el cabello se cae más si se lava de manera reiterada.

“No hay que olvidar que los champús están justamente diseñados para sacar la suciedad. Por suciedad entendemos que son las células muertas que van saliendo de la superficie del pelo, más esta grasitud que produce las glándulas sebáceas asociado a la contaminación, el polvo y lo que viene de afuera”, destaca.

Por su parte, Ogueta destaca que para velar por una buena salud del pelo “el lavado diario debe ser criterioso, breve y con agua tibia, usando los champús adecuados. Si aplicamos productos capilares inadecuados o innecesarios, es posible que aparezcan problemas”.