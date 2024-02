El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, publicó esta semana un video en el que se le ve tocando una guitarra acústica junto a su hija Max, con quien canta la canción “How You Get the Girl” de Taylor Swift.

No obstante, más allá de la interpretación musical, el objetivo del magnate de la tecnología era compartir noticias sobre el funcionamiento de su nuevo sistema de inteligencia artificial (IA).

El nombre de este programa es V-JEPA y, en palabras del empresario, “aprende sobre el mundo viendo videos”.

“Sin ser entrenado para hacer esto, nuestro modelo de IA predijo el movimiento de mi mano mientras rasgueaba los acordes”, escribió Zuckerberg.

Cómo es la Inteligencia Artificial que estrenó Mark Zuckerberg cantando un tema de Taylor Swift. Foto: Mark Zuckerberg.

V-JEPA, la IA de Meta y Mark Zuckerberg

Dicho de otra manera, V-JEPA permite pronosticar qué pasa en las partes de los videos que están cubiertas.

El mismo Zuckerberg lo mostró en su publicación de Instagram, en donde también compartió un registro en el que su mano derecha (con la que rasguea las cuerdas) está tapada.

Luego, otro muestra cómo la IA llenó ese espacio con una imagen que simula el movimiento de su mano al tocar la guitarra.

“V-JEPA es un paso hacia una comprensión más sólida del mundo para que las máquinas puedan lograr un razonamiento y una planificación más generalizados”, declaró el vicepresidente y científico jefe de IA de Meta, Yann LeCun, en un artículo del blog de la compañía.

Como es de esperar, esta herramienta fue diseñada no solo para predecir un tipo de acción —en este caso, tocar la guitarra— , sino que fue entrenada con grandes cantidades de datos para poder hacerlo con distintas.

Puedes ver el video de Zuckerberg haciendo click en este enlace.