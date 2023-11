La educación financiera no es algo que veamos en las salas de clase. Por ello, al empezar nuestro camino en el mundo laboral, muchas veces carecemos de los conocimientos básicos para administrar nuestras propias finanzas, lo que nos puede jugar en contra con miras a crecer en el futuro.

Por ello, es común que las personas que comienzan a percibir un sueldo lo gasten de inmediato y, por ende, les cueste llegar a fin de mes. Incluso, suelen sentir incomodidad cuando les hablan de dinero.

Después de investigar a distintos expertos en finanzas, la periodista especializada en información económica, Kamila Barca, reunió los 4 mejores consejos que le daría a los jóvenes para aprender a gestionar su dinero y no malgastarlo, artículo que publicó en Business Insider.

Cómo llegar a fin de mes y tener capacidad de ahorro: 4 consejos de expertos en finanzas

1. Tener un control de lo que ingresas, ahorras y gastas

Ser consciente de tus posibilidades económicas es el primer gran paso para tener control.

“Antes de generar el hábito, deben ser conscientes de sus finanzas. Ver a dónde se está yendo el dinero, cómo gasta en cada categoría, cuánto dedica a lo básico (alimentación, energía…) y a otras que no son esenciales”, dijo Paz Comesaña, quien trabaja en EVO Banco, una casa financiera española.

Además, la periodista y autora del libro Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio, aseguró que no hay que poner excusas para aumentar la capacidad de ahorro, aún cuando esta sea muy limitada al inicio.

“Es cierto que la precariedad laboral nos hace que nos planteemos escenarios como: si no puedo llegar a fin de mes o no sé qué voy a hacer mañana, ¿cómo voy a pensar en ahorrar a largo plazo? No es fácil, pero se puede hacer una planificación financiera aunque sea ahorrando muy poquito. Lo importante es empezar”, recomendó.

2. Definir objetivos de ahorro

“A nuestro cerebro no le gusta ahorrar, es cortoplacista. Quiere algo y lo quiere ya. No ve un beneficio en guardar dinero ahora para conseguir un objetivo superior”, manifestó Amalia Guerrero, mentora de finanzas personales.

En esta línea, la trabajadora del banco español recomendó que los jóvenes se propongan objetivos de ahorro a corto plazo que, a medida que se vayan consiguiendo, los motivará para continuar ahorrando en el medio y largo plazo.

3. Crear hábitos financieros saludables

“Es fundamental crear hábitos financieros saludables desde el minuto cero, desde que recibes tu primer sueldo. ¿Por qué? Porque desde ese momento tienes la posibilidad de hacer las cosas bien. Y lo primero muchas veces es cambiar el concepto de ahorro”, declaró Juan Massana, quien tiene un cargo en el banco español Banco Mediolanum.

En esta línea, los expertos recomiendan hacer un “preahorro”: al recibir los ingresos, apartar una parte (ojalá en torno al 10%) y guardarla en una cuenta de ahorro, distinta al de los gastos comunes.

4. Invertir a largo plazo

Una vez que ya tienes un colchón financiero, los especialistas sugieren hacer trabajar al dinero y que crezca. No obstante, no significa invertir “a lo loco”, sino con sentido común.

“A un joven de 20 años lo que le diría es que va a tener que tener paciencia. Es decir, que no va a invertir hoy para tener mañana una gran ganancia. Con el fenómeno de las criptomonedas muchos vieron que de repente subían, pero también que bajaban, con lo cual, en el mundo financiero lo que tiene que hacer es formarse, mirar a largo plazo y tener paciencia”, aseguró la periodista Vega.