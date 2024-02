Cuáles son las 36 preguntas que pueden contribuir a un enamoramiento mutuo

Esta es la escena: conversas con alguien que te atrae y que llama profundamente tu atención, pero a medida que transcurre el tiempo, sientes que el diálogo se queda estancado y que no logras conocer más de la otra persona.

Y viceversa, te quedas con la sensación de que tu interlocutor tampoco llegó a obtener más datos sobre ti.

Aquello no es de extrañar. Interactuar con otra persona puede resultar difícil. Más aún, si sientes que hay una química entre ambos y quieres que todo salga como en las tradicionales novelas y películas románticas que marcaron tu adolescencia.

Sin embargo, en el mundo real, se requiere de un proceso para obtener cierto grado de cercanía.

Dicho componente no solo es importante para formar lazos de, por ejemplo, amistad, sino que también es esencial si se está pensando en un vínculo de pareja.

Desde hace décadas, el psicólogo Arthur Aron se ha dedicado a estudiar cómo se desarrolla la intimidad entre personas.

Incluso, llegó a liderar un experimento que desembocó en la base para que dos extraños se terminaran enamorando.

Para ese proceso, uno de los puntos a los que recurrió fue una serie de 36 preguntas, las cuales están divididas en tres series equitativas.

Cada una de esas fases contiene interrogantes que son más profundas que las anteriores y que dejan ver el lado más vulnerable de cada uno.

De esta manera, se sostiene que a medida que las personas se abren de manera recíproca y gradual, se genera una relación más estrecha entre ellas.

Esto no solo aplica para potenciales relaciones de pareja, sino que también, puede ser una herramienta útil para fortalecer distintos tipos de vínculos en su etapa inicial.

El tiempo recomendado para esta conversación s es de 45 minutos, según rescató El País.

No obstante, una reportera del New York Times invirtió cerca de dos horas al hacer la prueba y los resultados cumplieron con sus objetivos. En otras palabras, depende de cada caso y puede extenderse.

Revisa las 36 preguntas a continuación.

Cuáles son las 36 preguntas que pueden contribuir a un enamoramiento mutuo. Foto: referencial.

Bloque I

1. Si pudieras elegir a cualquier persona en el mundo, ¿a quién invitarías a cenar?

2. ¿Te gustaría ser famoso? ¿De qué manera?

3. Antes de hacer una llamada telefónica, ¿practicas lo que vas a decir? ¿Por qué?

4. ¿Cómo sería un día perfecto para ti?

5. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste solo? ¿Y para otra persona?

6. Si pudieras vivir hasta los 90 años y tener el cuerpo o la mente de alguien de 30 durante los últimos 60 años de tu vida, ¿cuál de las dos opciones elegirías?

7. ¿Tienes una corazonada secreta acerca de cómo vas a morir?

8. Menciona tres cosas que creas tener en común con tu interlocutor.

9. ¿Por qué aristas de tu vida te sientes más agradecido?

10. Si pudieras cambiar algo en cómo te educaron, ¿qué sería?

11. Tómate cuatro minutos para contar a tu compañero la historia de tu vida con los mayores detalles posibles.

12. Si mañana te pudieras levantar disfrutando de una habilidad o cualidad nueva, ¿cuál sería?

Bloque II

13. Si una bola de cristal te pudiera decir la verdad sobre ti mismo, tu vida, el futuro, o cualquier otra cosa, ¿qué le preguntarías?

14. ¿Hay algo que hayas deseado hacer desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no lo has hecho aun?

15. ¿Cuál es el mayor logro que has conseguido en tu vida?

16. ¿Qué es lo que más valoras en un amigo?

17. ¿Cuál es tu recuerdo más valioso?

18. ¿Cuál es tu recuerdo más doloroso?

19. Si supieras que en un año vas a morir de manera repentina, ¿cambiarías algo en tu forma de vivir? ¿Por qué?

20. ¿Qué significa la amistad para ti?

21. ¿Qué importancia tienen el amor y el afecto en tu vida?

22. Digan de forma alternada cinco características que consideren positivas de su pareja.

23. ¿Tu familia es cercana y cariñosa? ¿Crees que tu infancia fue más feliz que la de la mayoría?

24. ¿Cómo te sientes respecto a tu relación con tu madre?

Bloque III

25. Menciona tres frases usando el pronombre “nosotros”. Por ejemplo, “nosotros estamos en esta habitación sintiendo…”.

26. Completa la siguiente frase: “Ojalá tuviera alguien con quien compartir…”.

27. Si te fueras a convertir en un amigo íntimo de tu compañero, comparte con él o con ella algo que sería importante que supiera.

28. Dile a tu compañero qué es lo que más te ha gustado de él o ella. Sé honesto y dile cosas que no dirías a alguien a quien acabas de conocer.

29. Comparte con tu interlocutor un momento embarazoso de tu vida.

30. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de alguien? ¿Y en solitario?

31. Cuéntale a tu interlocutor algo que ya te guste de él.

32. ¿Hay algo que te parezca demasiado serio como para hacer una broma al respecto?

33. Si fueras a morir esta noche sin posibilidad de hablar con nadie, ¿qué lamentarías no haber dicho a alguien? ¿Por qué no se lo has dicho hasta ahora?

34. Tu casa se incendia con todas tus posesiones dentro. Después de salvar a tus seres queridos y a tus mascotas, tienes tiempo para hacer una última incursión y salvar un solo objeto. ¿Cuál escogerías? ¿Por qué?

35. De todas las personas que forman tu familia, ¿qué muerte te parecería más dolorosa? ¿Por qué?

36. Comparte un problema personal y pídele a tu interlocutor que te cuente cómo habría actuado él o ella para solucionarlo. Además, pregúntale cómo cree que te sientes respecto al problema que has contado.