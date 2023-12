Después de dos semanas de debates y deliberaciones, los casi 200 países que participaron de la COP28 —la cumbre climática de las Naciones Unidas que se celebró en Dubái— llegaron a un consenso para cambiar el fatídico rumbo al que se dirige el planeta Tierra.

El cambio climático, que se comenzó a notar con fuerza este 2023 por los potentes incendios, altas temperaturas y fenómenos del clima sin precedentes, tiene mucho que ver con la contaminación en el medioambiente, que se acrecentó en las últimas décadas con el desarrollo de los países.

Es por esto que los países del mundo han logrado un “acuerdo histórico” y concordado en olvidarse gradualmente de la dependencia de los combustibles fósiles y saludar a las energías renovables y limpias.

Sin embargo, este compromiso sin precedentes no está exento de polémicas. Estos son los detalles.

De qué trata el polémico acuerdo de la COP28, que planea cambiar el fatídico destino del planeta y medioambiente

Qué dice el acuerdo de la COP28

Adiós al petróleo, gas y carbón. Ese es el compromiso que hicieron los más de 200 países del mundo en la COP28, donde incluso las grandes potencias como Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Reino Unido no tuvieron recelo en firmar.

“Alejarse de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica, a fin de lograr el cero neto para 2050, de acuerdo con la ciencia”, se lee.

No obstante, a pesar de que la amplia mayoría está en la misma postura, algunos países más pequeños y vulnerables cuestionaron qué tan efectivo puede ser este acuerdo, principalmente porque no se establecieron metas de tiempo ni compromisos concretos sobre cómo dejar de quemar combustibles fósiles.

“El acuerdo contiene una letanía de lagunas jurídicas”, declaró la delegada de Samoa, Anne Rasmussen. “Hemos logrado un avance gradual con respecto a lo habitual, cuando lo que realmente necesitábamos era un cambio exponencial en nuestras acciones y apoyo”.

Por su parte, los delegados de Bolivia, Colombia, Nigeria y Uganda también mostraron sus reparos sobre el texto.

Por qué algunos científicos no están contentos con el acuerdo de la COP28

“Aunque inadecuado, el acuerdo es un pequeño paso esencial y sostenido hacia el objetivo de limitar el cambio climático causado por el hombre”, dijo el académico de la Universidad de Reading, Richard Allan a la BBC.

Esta visión optimista no la comparten todos los especialistas del área. La científica climática, Chole Brimicombe, denunció que “la redacción del texto final de la COP no coincide con la ciencia y existe una preocupación real de que no alcancemos los objetivos”.

Y es que a muchos les llama la atención que no se haya establecido un consenso sobre la “eliminación total” de los combustibles fósiles y que el acuerdo fue más superficial de lo que esperaban.

“Para un planeta habitable necesitamos una eliminación total de todos los combustibles fósiles”, afirmó Manuel Pulgar-Vidal, del WWF y presidente de la COP20. “[Está] claro que ocho años después del Acuerdo de París, todavía estamos muy lejos de limitar el calentamiento global a 1,5 °C y evitar los peores impactos de la crisis climática”.