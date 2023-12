Con más de 250 millones de visitas mensuales que buscan y califican sus películas y series favoritas, la reconocida plataforma IMDb lanzó el ranking de las estrellas más populares de este 2023. Y es que muchas personas utilizan las calificaciones de esta página para guiarse sobre qué contenido vale la pena ver.

De esta manera, es un prestigio formar parte de las listas que publican a fin de año, como de mejores películas, series, actores y actrices. Y, en esta ocasión, el reconocimiento más alto se lo llevó un actor chileno que, sin duda, se robó la mirada de los cinéfilos tras sus brillantes apariciones en distintos proyectos.

Se trata —nada más y nada menos— que de Pedro Pascal.

El actor chileno que se posicionó como la estrella más popular de 2023, según IMDb. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Pedro Pascal, la estrella más popular de 2023 según IMDb

Lo vimos en una espectacular lucha de lanzas y espadas en Game of Thrones, como un detective en Narcos y, este año, se lució en The Mandalorian y como Joel Miller en la exitosa serie de HBO The Last of Us.

Pedro Pascal, el actor chileno de 48 años, también se robó el corazón de las redes sociales y se convirtió en “el novio” de todo Internet.

Y ahora, fue reconocido por la prestigiosa página de IMDb como la estrella #1 del año, además de que las series donde ha actuado también se tomaron los más altos lugares de las listas. The Last of Us se posicionó como la mejor serie del año y The Mandalorian como la segunda.

“Nuestras listas de las películas, series y estrellas más populares reflejan un año de historias y actuaciones verdaderamente excepcionales que deleitaron a los clientes de IMDb en todo el mundo”, afirmó Col Needham, fundador y director ejecutivo de IMDb.

Esta es la lista del top 10 de estrellas que lanzó IMDb.