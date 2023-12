Estamos en la época donde todos se acuerdan de Macaulay Culkin (43), el actor que —cuando era niño— dio vida a Kevin McAllister en la película navideña Mi pobre angelito. Y fue justo en este comienzo del mes de la navidad donde recibió la tan añorada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Fue en esta ocasión donde el actor dedicó unas palabras de agradecimiento al público, pero también a su esposa, Brenda Song (exchica Disney) con quien tiene dos hijos. “No solo eres la mejor mujer que he conocido, eres la mejor persona. Me has dado todo mi propósito, me diste una familia (...)”, dijo Culkin.

Sin duda, el discurso del artista conmovió a muchos, no obstante, un detalle más allá de la emoción removió las redes sociales y los internautas comenzaron a hablar sobre ello: la voz de Macaulay Culkin.

Por qué el emotivo discurso de Macaulay Culkin por su estrella en el Paseo de la Fama confundió a las redes sociales

“Recién me doy cuenta de que Macaulay Culkin adulto tiene una voz muy singular”, publicó un usuario en X, sobre el discurso que el actor dio tras recibir su estrella en el Paseo de la Fama.

Comentarios como el anterior comenzaron a viralizarse en las redes, y es que Culkin ha estado alejado de las cámaras por mucho tiempo, por lo que no muchas personas conocían cómo había cambiado su voz en la adultez.

“No me esperaba que sonara así”, “¿por qué su voz era más grave de niño, que de adulto?”, cuestionaron algunas personas, aunque otras explicaron por qué su voz es más aguda. “¿Alguna vez han escuchado a un Culkin hablar? ¡Todos suenan así!”, dijo otra usuaria, refiriéndose a su hermano Kieran, actor de Succession que tiene una voz aguda.

Pese a los comentarios, lo más conversado fue el gran logro de Culkin.

Catherine O’Hara, quien interpretó a la mamá de Kevin en Mi pobre angelito, se refirió al reconocimiento que recibió su compañero de reparto: “Mi pobre angelito fue, es y siempre será una sensación mundial muy querida. La razón por la que las familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin ver y amar la película es por Macaulay Culkin”.

“Macaulay, felicidades. Te mereces tu estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y gracias por incluirme a mí, tu madre falsa que te dejó sola en casa no una sino dos veces, para compartir esta feliz ocasión. Estoy tan orgullosa de ti”, concluyó la actriz.