El macabro crimen de un cirujano en una playa de Tailandia: autor confeso es hijo de un actor

Desde hace un par de días que un escalofriante homicidio mantiene en vilo a Tailandia y el resto del mundo. En una de las islas más paradisíacas y turísticas del país asiático, Kho Pha Ngan, un médico colombiano fue asesinado y descuartizado en un hotel después de haber llegado junto a un amigo a celebrar la fiesta de luna llena, un evento casi obligatorio para quienes están de paso por la isla.

La víctima es Edwin Arrieta, un exitoso cirujano plástico de 44 años que realizaba procedimientos estéticos a mujeres en Colombia y en Chile. Los primeros hallazgos apuntan que fue asesinado la noche del 2 de agosto por el único y principal sospechoso, Daniel Sancho, chef español e hijo del actor Rodolfo Sancho, conocido por su rol protagónico en la serie televisiva El ministerio del tiempo.

Sancho, de 23 años, fue detenido el sábado pasado por las autoridades tailandesas y confesó haber sido responsable del homicidio. Fue la última persona que vio con vida al doctor la semana pasada. En sus primeras declaraciones públicas, se defendió argumentando que Arrieta lo tenía como “rehén” y que lo había presionado a hacer cosas indeseadas.

Lo que ha impactado es que Sancho y Arrieta habían llegado a Kho Pha Ngan a descansar y hospedarse en un lujoso hotel. La relación aparentemente sentimental que tenían terminó de forma abrupta con un trágico desenlace para uno de ellos.

La llegada a Kho Pha Ngan

De acuerdo al medio Bankok Post, Arrieta, quien es oriundo de la localidad colombiana de Lorica, había reservado la estadía en el hotel de Kho Pha Ngan desde el 31 de julio hasta el 3 de agosto. Sancho llegó al alojamiento antes que el cirujano, ya que ingresó el 31 de julio.

Las cámaras de vigilancia que hay alrededor de la isla han evidenciado que el chef español tenía planes de cometer el crimen de su acompañante. Poco después de su llegada fue captado comprando en un supermercado artículos como bolsas de basura de tamaño grande, un cuchillo, guantes y otros elementos de limpieza.

Daniel Sancho recogió a Edwin Arrieta en moto tras su llegada a la isla.

El español y el colombiano se encontraron en el muelle de la isla a eso de las 3 de la tarde del 2 de agosto. Se les vio juntos en motocicleta, fueron a un restorán a comer y más tarde se trasladaron hasta la playa Rin, que se ubica cerca del hotel reservado por Arrieta. Los gastos de la estadía los habría pagado el cirujano.

Según el relato inicial de Sancho, Arrieta desapareció la noche del 2 de agosto sin dejar ningún rastro. Al día siguiente reportó el extravío de su acompañante ante las autoridades: supuestamente, no lo había vuelto a ver.

Fue así como se emprendió la búsqueda de Arrieta en la isla, pero luego ocurrió un hecho sorpresivo. Durante las horas siguientes, los recolectores de basura hallaron en un vertedero algunas bolsas con restos humanos, específicamente intestinos y una pelvis humana. Tras el hallazgo la policía apuntó que los restos podrían pertenecer a un ciudadano extranjero, reportó Bangkok Post. Luego apareció otra bolsa con piernas humanas y varias prendas masculinas.

Las sospechas sobre Daniel Sancho por el crimen del cirujano

El viernes 4 de agosto, Sancho fue interrogado en la estación de policía a raíz de los restos humanos encontrados y la denuncia que había presentado por su amigo. Toda la atención se centró en él: quedó bajo custodia, pero inicialmente negó su participación en lo que había sucedido.

Los funcionarios habían ido a inspeccionar la habitación del hotel donde los hombres se estaban quedando. Allí descubrieron manchas de sangre en distintas superficies, además de muestras de tejido, grasa y cabello en el desagüe del baño. Al mismo tiempo, verificaron que el refrigerador y el baño habían sido limpiados recientemente.

El basural de la isla tailandesa donde fueron hallados las bolsas con restos humanos. Foto: AP Photo/Somkeat Ruksaman.

“La investigación encontró que Daniel Sancho se había preparado minuciosamente comprando otros elementos para ocultar el cuerpo. Después de ser detenido por delitos de inmigración y de que le revocaran la visa, mostró claros signos de estrés, pero aun así se negó a confesar”, comentó la policía, según el citado medio.

Un día más tarde, Sancho explotó tras un nuevo interrogatorio y admitió que había sido el autor del homicidio. Luego de haber descuartizado a la víctima, puso algunos de los restos en bolsas de basura y otros los lanzó al mar.

La familia de Arrieta aseguró a la policía que el médico y el cocinero mantenían una relación amorosa desde hace un año. Sancho, en tanto, asegura que conoció a Arrieta por Instagram y que luego habían estado compartiendo imágenes sexuales antes de conocerse. Cuando intentó cortar eso, el cirujano lo habría amenazado con divulgar las fotografías con su familia, que es bastante conocida en España.

En el interrogatorio frente a la policía, Sancho dijo que había llegado con Arrieta a la habitación del hotel y que este lo habría presionado a tener sexo con él, pero el primero se negó. Después de eso le pegó al cirujano plástico, quien perdió el conocimiento tras haberse golpeado la cabeza en el lavabo del baño.

Edwin Arrieta era cirujano plástico y operaba tanto en Colombia como en Chile. Foto: Redes sociales.

Cuando ya transcurrió una hora, Arrieta aún no despertaba. En un proceder que aún no se comprende del todo, el chef determinó que desmembraría el cuerpo de su acompañante en 14 trozos.

Según ha podido reconstruir la policía, se tardó tres horas en hacerlo. Al culminar ese proceso decidió que tendría que deshacerse de todas las pruebas, por lo que repartió todos restos entre bolsas de basura y un bolso de viaje. Se identificó que los restos que puso en ese bolso los lanzó al mar, para lo cual se compró un kayak de mil dólares.

La misma noche del asesinato, Sancho acudió a la reconocida fiesta de la luna junto a dos mujeres que había conocido en el hotel.

Qué cargos enfrenta Daniel Sancho

Según Bangkok Post, Sancho ha sido acusado de los cargos de homicidio premeditado, ocultamiento y sustracción de restos humanos con el fin de esconder la causa de muerte.

El tribunal provincial de la isla determinó la prisión provisional para el acusado mientras llega el juicio, por lo que este lunes ingresó en la cárcel de Koh Samui. La policía tailandesa tiene un período de 9 semanas para investigar lo sucedido. De acuerdo a información de EFE, los abogados del joven solicitaron la libertad provisional, lo que fue negado por el juez.

No tuvo que pasar mucho tiempo para que Sancho hablara públicamente sobre los hechos que lo involucran. ‘’Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, apuntó a EFE el lunes. También dijo que deseaba “colaborar en todo lo que pueda”.

Daniel Sancho fue arrestado por la policía tailandesa y el lunes ingresó a la cárcel de Koh Samui.. Foto: Reuters/Stringer.

Inicialmente la familia de la víctima había asegurado que optarían por abstenerse de hablar del trágico destino que tuvo su ser querido en la isla paradisíaca de Tailandia, con el fin de no entorpecer las investigaciones.

Luego de eso, la hermana de Edwin, Darling Arrieta, decidió referirse al tema para pedir justicia: “Estamos destrozados, Daniel Sancho no solo ha desmembrado a Edwin sino que desmembró a mi familia, a nosotros nos arrancó el corazón vivos. Daniel Sancho lo organizó y lo hizo consciente”, comentó la mujer, según rescata el medio La Vanguardia.