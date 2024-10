Quiénes son las “brujas de Bucha”, la unidad militar de mujeres ucranianas que derriban drones rusos

Las “brujas de Bucha”, como se llaman a sí mismas, han adquirido un papel fundamental para contrarrestar la invasión de las fuerzas de Rusia en el territorio de Ucrania.

Se trata de una unidad militar, conformada por mujeres voluntarias, que se dedica a labores de defensa antidrones.

El nombre por el que son conocidas hace referencia a la ciudad de Bucha, un punto estratégico de relevancia en la región de Kiev.

Tras el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero de 2022, las tropas comandadas por el Kremlin ocuparon la zona.

No obstante, a finales de marzo de ese año, las fuerzas ucranianas lograron liberarla.

Bucha está ubicada a unos 30 kilómetros al noroeste de la capital, Kiev.

Un informe de la organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, denunció en abril de 2022 que, después de que los soldados rusos se retiraran, sus investigadores encontraron “numerosas pruebas de ejecuciones sumarias, otros homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas y torturas”.

Según reportaron en ese entonces, hubo “violaciones que constituirían crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad”.

Los investigadores de Human Rights Watch trabajaron en Bucha desde el 4 al 10 de abril de ese año, es decir, unos días después de la retirada de las tropas rusas.

El investigador de la división de crisis y conflictos de la organización, Richard Weir, declaró en ese entonces que “casi cualquier rincón de Bucha se ha convertido en una escena de crimen, y parece que la muerte está en todas partes”.

“La evidencia indica que las fuerzas rusas que ocuparon Bucha mostraron desprecio y falta de consideración por la vida de los civiles y los principios más fundamentales de las leyes de la guerra”, agregó.

Informaciones reunidas por el New York Times el 10 de agosto de 2022 detallaron que, según el recuento de los funcionarios del ayuntamiento, 458 cadáveres fueron encontrados en la zona de Bucha.

Entre ellos, se registraron 86 mujeres y nueve niños.

A más de dos años del inicio de la invasión armada, muchas de las voluntarias que forman parte de las “brujas de Bucha” relataron a la BBC que decidieron unirse por la sensación de impotencia que sintieron cuando las tropas rusas ocuparon la zona.

Quiénes son las “brujas de Bucha”, la unidad militar de mujeres ucranianas que derriban drones rusos. Foto: archivo / miembros de la unidad en ejercicios militares cerca de la ciudad de Bucha, en la región de Kiev, en Ucrania, el 3 de agosto de 2024.

Cuáles son las labores de las “brujas de Bucha”, la unidad de defensa de militares ucranianas

Las operaciones que llevan a cabo en esta unidad se centran en labores de defensa, particularmente en derribar drones que envían las tropas dirigidas por el Kremlin.

Estos ataques tienden a darse durante las noches y suelen darse mediante lanzamientos en oleadas, para tratar de abrumar las defensas ucranianas antes de disparar misiles.

Durante el día, muchas de las voluntarias se desempeñan como profesoras, doctoras, veterinarias o manicuristas, por mencionar solo algunos de sus trabajos.

En esos casos, los turnos de noche les permiten llevar a cabo tanto sus labores militares como estas últimas.

Una miembro de las brujas de Bucha, Valentyna, se desempeña como veterinaria y se incorporó a la unidad este año.

El nombre de combatiente con el que se identifica es Valkiria.

“Tengo 51 años, peso 100 kilos, no puedo correr. Pensé que me mandarían a la porra, ¡pero me reclutaron!”, contó al citado medio.

Relató que parte de lo que la llevó a unirse a las “brujas de Bucha” es su relación con amistades que están combatiendo en el frente y las muertes que se han presentado a lo largo de la guerra.

“Puedo hacer este trabajo. El equipo (de armamento) es pesado, pero las mujeres lo podemos hacer”, recalcó.

Cómo son las armas que utilizan las “brujas de Bucha” para derribar drones rusos

El equipo militar en el que ella se desempeña está conformado por cuatro integrantes, de los cuales uno es un hombre, Serhiy.

Como las ametralladoras que ocupan son dos Maxim fabricadas en 1939, este último voluntario tiene que llevar agua en una botella para que no se sobrecalienten, según describe el reportaje de la BBC.

Se detalla que las municiones que ocupan en su equipo vienen en cajas con estrellas de la Unión Soviética.

El uso de este armamento con varias décadas de antigüedad se debe a que las mejores armas son desplegadas en los frentes de combate, en donde las fuerzas ucranianas buscan evitar los avances de las tropas rusas.

Desde que comenzó la invasión, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski ha insistido constantemente a sus aliados occidentales que les faciliten más armas y permisos para utilizarlas, con el objetivo de contrarrestar los ataques enemigos.

A pesar de la época en la que fueron fabricadas esas máquinas ametralladoras, estas han sido mantenidas y las “brujas de Bucha” las utilizan para derribar drones.

Valentyna —o Valkiria, como se identifica en combate— contó al citado medio que ella se encarga de “estar atenta a los sonidos”.

“Es un trabajo que da nervios, pero debemos mantener la concentración para (poner atención al) más ínfimo ruido” y así actuar en defensa del territorio.

Una compañera suya llamada Inna, quien se identifica en combate como Cherry y se unió recientemente a la unidad, declaró a la BBC: “Da miedo, sí. Pero dar a luz también y eso lo hice tres veces”.

Ella también tiene alrededor de 50 años y, durante el día, se desempeña como profesora de matemáticas.

Inna relató que hay veces en las que debe volver rápido de sus labores militares en el bosque, para así llegar a dar clases a sus estudiantes.

“Guardo mi ropa en el auto. Mis tacones también. Me pongo un poco de lápiz labial, y doy la clase. Luego me subo de nuevo al auto, me cambio de ropa a la vuelta de la esquina y arranco”.

Refiriéndose a la creciente demanda de soldados y al efecto que esto ha tenido en que cada vez más ciudadanos sean llamados a reclutarse, manifestó: “Los muchachos se han ido, pero aquí estamos. ¿Qué pueden hacer las mujeres ucranianas? Podemos hacer de todo”.

Según rescató el citado medio, no hay datos públicos del número total de unidades voluntarias ni de cuántas mujeres están involucradas en estas operaciones.

Otra miembro de las “brujas de Bucha”, Yulia, se encarga de rastrear los drones desde una tablet, para evitar que estos exploten en lugares en donde puedan dañar efectivos y/o civiles.

Cómo son los entrenamientos de las “brujas de Bucha”, las mujeres ucranianas que derriban drones

Además de prepararse para detectar y derribar drones rusos, los entrenamientos de las “brujas de Bucha” incluyen operaciones más amplias.

Estos van desde el uso de rifles para combates directos hasta cómo hacer redadas en edificios, detalla el reportaje del citado medio.

Valentyna relató una complicada situación que ocurrió durante la ocupación que las tropas rusas impusieron al inicio de la guerra.

Contó que, en ese episodio, un soldado obligó a su familia a bajar la ventana de su auto, para luego apuntar con una pistola a la cabeza de su hijo.

“Recuerdo el horror. Recuerdo los gritos de mi propio hijo”, lamentó Valentyna.

A raíz de las consecuencias que ha implicado la invasión, como también han relatado otras mujeres ucranianas, decidió unirse a las “brujas de Bucha” para combatir los ataques rusos y poder contribuir a una victoria de Ucrania en el conflicto.

En sus palabras: “La vida ha cambiado. Todos nuestros planes destrozados. Pero aquí estoy para ayudar a acelerar el fin de esta guerra”.

“Como dicen las chicas aquí, no terminará sin nosotras”, sentenció.

Más abajo encontrarás un reportaje audiovisual de la BBC en el que se ve cómo operan las “brujas de Bucha”.