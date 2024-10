“Siéntanse afortunados”: mexicana reveló sus 10 cosas favoritas de vivir en Chile.

En plataformas como Instagram, TikTok y Youtube, son muchos los usuarios que se atreven a hablar de sus impresiones cuando viajan a otros países o al vivir fuera de sus tierras de origen.

En ese último grupo está una joven mexicana llamada Fernanda Van der Elst, quien a través de su canal de YouTube, Una mexicana en Chile, busca dar a conocer los desafíos y alegrías que le ha traído residir en tierras chilenas. En su caso, en la ciudad de Temuco, región de la Araucanía.

“En mis videos, podrás ver desde mis primeros días en Chile hasta las aventuras más emocionantes que he tenido en este hermoso país. Además, compartiré mis recomendaciones sobre los mejores lugares para visitar, la comida más deliciosa que he probado y las tradiciones culturales más fascinantes que he descubierto”, señala la descripción de su perfil, que ya acumula más de 5.000 suscriptores.

En esta ocasión, Van der Elst llamó la atención por uno de sus últimos videos donde dio a conocer cuáles son las 10 cosas que más le han gustado de vivir en Chile.

Cuáles son las 10 cosas favoritas de Chile de una mexicana

La primera cosa que destacó la youtuber mexicana fue el pago con tarjeta de débito. “Acá en Chile hasta en los pequeños o en las ferias uno puede llegar y pasar su tarjeta sin problemas”, comentó. Luego agregó que este método ayuda a no tener que andar con tanto dinero en efectivo, “porque eso no es lo más seguro”.

En segundo lugar, Van der Elst mencionó el respeto al paso peatonal. “A lo mejor han visto varios extranjeros hablando de este tema, pero de verdad es algo que nos sorprende positivamente el poder cruzar las calles y tener la seguridad de que el conductor se va a parar”, partió explicando.

La influencer valoró profundamente ese acto cotidiano, ya que de acuerdo a su relato, en México no se ve ese respeto por los peatones. “Me gusta la educación vial que tienen. Siéntanse afortunados”, dijo.

A través de su canal de Youtube, Una mexicana en Chile, Fernanda Van der Elst cuenta su experiencia residiendo en tierras chilenas.

El tercer punto de su lista de cosas favoritas fue el clima del sur de Chile, específicamente de Temuco, indicando que “los veranos no son tan calurosos”.

“Es algo que he aprendido a disfrutar mucho”, dijo la joven.

En el cuarto lugar mencionó a las ensaladas y digüeñes, los hongos comestibles que son endémicos del sur de Chile. “Siempre tienen en la mesa una gran variedad de ensaladas (..) de verdad que son muy ricas”, destacó.

La facilidad de hacer trámites en línea fue otra de las cosas que le impresionó en su llegada a tierras chilenas y también es una de sus favoritas. “La mayoría de ellos los puedes hacer por internet y eso agiliza un chorro el proceso. Si yo les contara a veces lo tardado que puede ser en México… Yo sé que también en otros países es tardado. De verdad que ustedes están en la gloria”, relataba frente a la cámara.

Van der Elst puso en la sexta posición a las transferencias de dinero, indicando que “algo que me encanta de acá es que incluso los fines de semana puedes transferir el dinero al instante, sea el monto que sea”.

El resto de la lista fue completada por la calidad del agua en el sur, el precio del transporte público, los paisajes verdes, y por último, las Fiestas Patrias.

La opinión de una mexicana sobre Fiestas Patrias

Según detalló Van der Elst en su video, desde que llegó a Chile ha tenido la oportunidad de celebrar las Fiestas Patrias en dos ocasiones. “Me encanta todo, desde la comida hasta las fiestas. Siento que es un ambiente súper familiar donde lo mires”, relataba.

La youtuber también destacó los días de descanso que se le dan a los niños en el colegio por la festividad y que ese tipo de situaciones no ocurren en México.

“Tuve la oportunidad de visitar varias fondas. De verdad que me encantan las Fiestas Patrias, ya espero el año que viene”, contaba entre risas.

Las reacciones

El testimonio de la youtuber, que ya cuenta con más de 23 mil visualizaciones, desató una ola de reacciones entre sus seguidores.

“También me impactó el respeto al peatón” y “Chile todo es hermoso, cada zona tiene su encanto”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los cibernautas.