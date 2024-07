El youtuber japonés que se enamoró del completo chileno y abrió local para venderlo en su ciudad natal.

Yuma Ogihara (32), conocido en redes sociales como Japonesito Yuma, es un youtuber japonés apasionado por los viajes, pero también por probar las delicias culinarias de cada nación que pisa.

Todas esas travesías y experiencias gastronómicas las muestra en su canal de Youtube, donde hoy tiene una fiel comunidad de más de 63 mil suscriptores de distintos países.

Mientras estuvo en Chile se atrevió a probar todas las comidas que le recomendaran sus seguidores: sopaipillas, empanadas, pastel de choclo y hasta mote con huesillo. Sin embargo, nada lo cautivó tanto como el completo italiano.

Su pasión por ese plato es tan grande que el pasado 10 de julio decidió lanzar un local de completos en su ciudad natal, Kyoto. Lo bautizó “Once″, en referencia a la tradicional merienda chilena que se sirve a media tarde.

“Para mí era un desafío, porque desde hace un tiempo que quería tener mi propio negocio. Acá en Japón no hay completos, pero para mí es una delicia y los otros también tienen que saber cómo se comen completos”, cuenta Yuma a La Tercera.

El 10 de julio, Yuma Ogihara abrió su negocio de completos en Kyoto.

La estadía en Chile

Desde su época universitaria Yuma mostró una inclinación por aprender español. Decidió irse de intercambio a España para poder hablar el idioma, sin embargo, al regresar a Japón se dio cuenta que era un poco complicado seguir con ese ritmo porque no podía practicar con otras personas.

“Después de cinco o seis años, volví a España para seguir aprendiendo y vivir en el país. Quería quedarme por más de un año pero por el Covid no pude”, explica. Ese mismo deseo de perfeccionar cada vez más su español lo impulsó a abrir un canal de YouTube durante la pandemia.

En septiembre de 2022, el influencer se atrevió a hacer un nuevo desafío en su vida: nuevamente dejar su país natal e irse a vivir a Iquique, en la región de Tarapacá. Allí se quedó por casi 10 meses, trabajando en la venta de autos usados.

Yuma recuerda esa época con cariño porque le permitió conocer más de la cultura chilena y su gastronomía. Sin embargo, también asegura que vivir en Iquique no fue sencillo porque no tenía tantas amistades como en Santiago y Concepción, ciudades que visitó en varias oportunidades.

El negocio de completos en Japón

Después de terminar su estadía en Chile en julio de 2023, Yuma emprendió una larga aventura por países de Europa y Latinoamérica, donde aprovechó de seguir probando las comidas típicas de cada zona para registrarlo y subirlo a sus plataformas.

Pero en febrero de este año, después de ese viaje tan extenso, sintió que el agotamiento se apoderó de él. “Tuve que pensar si iba a seguir creando videos en Japón para Youtube o si iba trabajar más o menos fijo en alguna empresa. Al final quise hacer algo más divertido y desafiante”, asegura.

De esa manera surgió la idea del emprendimiento de completos “Once”. Cada uno de esos sándwiches tiene un costo de 600 yenes, es decir, poco más de 3.500 pesos chilenos.

Los amigos de Yuma acudieron a probar el completo chileno.

Si bien el youtuber reconoce que existen muchas diferencias en los gustos culinarios de chilenos y japoneses, siente que hasta ahora la recepción de los completos ha sido positiva. “A casi todos les gustó mucho. En Japón también consumimos palta, tomate y obviamente pan, pero no como completo. Se come hot dog, entonces no es tan distinto”, dice.

Yuma también ha identificado que hay un detalle que a los japoneses les ha gustado de los completos: que la palta sea “muy cremosa” por estar molida.

“Nosotros solo la cortamos y la ponemos encima de la ensalada o con atún. No la comemos directamente, con pancito como en Chile”, dice. Otro detalle que notan sus comensales es la explosión de sabores que da la combinación entre la palta, el tomate y la mayonesa.

En la inauguración del local, sus mismos amigos se atrevieron a probar los populares bocadillos chilenos. Las reacciones de cada uno de ellos quedaron registradas en dos videos que Yuma compartió en Youtube, que hoy ya suman cientos de visitas y comentarios.

Poco después de que salieran a la luz sus videos, varios chilenos que residen en otros lugares de Japón le aseguraron que pronto irían a comer sus completos en Kyoto.