El polémico truco de un hombre para ir más cómodo en el avión

Ir en un vuelo es una experiencia muy emocionante y al mismo tiempo desgastante, especialmente si el viaje se prolonga por muchas horas. En aquel proceso, conciliar el sueño en el asiento podría convertirse en una meta difícil de lograr para algunos pasajeros.

Recientemente, se viralizó un video donde aparece un hombre que realizó un llamativo truco para ir más cómodo y dormir plácidamente en el avión: se acostó en el suelo, al costado de los asientos. La situación generó reacciones divididas en redes sociales, ya que algunos usuarios opinaron que era una buena idea, pero otros la rechazaron rotundamente.

La acción de un hombre para ir cómodo en el avión

Natalie Bright, influencer de 42 años que comparte frecuentemente videos de estilo de vida en su cuenta de TikTok, fue quien grabó la acción de su padre y luego publicó el registro en sus redes sociales.

Al comenzar el video, se consigue apreciar que el progenitor de Bright estaba esperando en el aeropuerto como cualquier otro pasajero. Su destino era Seúl, Corea del Sur. De pronto, la escena cambia y el hombre aparece acostado en el piso del avión, en el espacio que generalmente queda libre entre los asientos y que permite estirar las piernas.

“¿Vuelo en clase turista por 15 horas? No hay problema”, escribió la tiktoker en la publicación. Una de las tomas del clip exhibe que el hombre tenía sus brazos cruzados y estaba profundamente dormido. Después cambió de postura, pero siguió descansando.

El padre de la influencer Natalie Bright fue acostado en el piso del avión.

El contenido de la influencer causó impacto en la plataforma china, pues acumula poco más de 12 millones de visualizaciones y casi 600 mil me gusta.

Algunos cibernautas encontraron que el truco del padre de Bright había sido ingenioso y se preguntaron por qué no lo habían pensado para sus viajes.

“Inteligente, pero pondría una manta debajo”, “prefiero quedarme en el suelo que sentarme más de 14 horas en esos asientos incómodos, pero nunca me dejan” y “solo los mejores papás pueden hacer que el piso del avión parezca cómodo”, fueron algunos de los comentarios que se leen.

Sin embargo, otro grupo de usuarios le hizo saber a la influencer que se trataba de un truco que atentaba contra las reglas de seguridad del avión, que podría tener riesgos para su padre y que era algo muy poco higiénico.

Foto referencial.

“Dile que se levante, es tan sucio como el suelo de un hospital”, “como ex asistente de vuelo, no quieres saber lo que he visto en esas alfombras” y “buena suerte si hay turbulencias severas”, fueron parte de los escritos negativos que recibió la tiktoker por haberse jactado del truco.

En otra publicación realizada en la misma red social, Bright compartió cómo había estado su padre tras el vuelo que los llevó a Séul, Corea del Sur. En el clip se observa que el hombre está muy contento en esas tierras asiáticas, sin mayores problemas en su cuerpo por haber dormido de esa forma en el avión.