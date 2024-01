Por seis veces consecutivas, la ingeniera civil María José Gómez rindió la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) de matemáticas y, sorprendentemente, en todas obtuvo el anhelado puntaje nacional.

Y este año no fue la excepción. La profesional —que egresó de la Universidad Católica— ha rendido la prueba este 2024 y, tal como lo hizo en el 2019, 2021, 2022 y 2023, logró realizar todos los ejercicios, sin cometer ni un solo error.

En conversación con BioBioChile, la joven aseguró que su pasión es enseñar, por lo que ahora se dedica a preparar a los estudiantes —en su preuniversitario “Mate y física online”— para la prueba que define en qué casa de estudios desarrollarán la carrera de sus sueños.

El secreto de la joven que logró sacar el puntaje máximo en matemáticas de la PAES 6 veces seguidas. Foto: María José Gómez/Radio BioBio

El secreto de la joven que sacó puntaje nacional en matemáticas 6 veces seguidas

“Desde que era chica sabía que me gustaba (enseñar), sabía que mis compañeros me entendían y sabía que lo hacía bien, entonces, algo me decía que me tenía que dedicar a esto”, le dijo la ingeniera y profesora María José a BioBioChile.

Cuando se le preguntó la fórmula que empleaba para haber logrado el resultado máximo por tantos años, la joven respondió que “se necesita obviamente dominar los contenidos, poder resolver las preguntas en el tiempo que te dan. Es decir, tener agilidad mental para comprender y para resolver y responder bien”.

En esta línea, su método para obtener el éxito en la prueba de matemáticas de la PAES podría resumirse en estos puntos:

Concentración. “Lograr que tu mente no se vaya para otras partes, sino estar en el momento presente. La meditación ayuda un montón (...)”, aseguró la ingeniera.

Visualización. “Lo que he hecho todas las veces que he dado la prueba es la visualización. Yo visualizo mi objetivo (...) Visualizo qué es lo que quiero alcanzar, cuál es mi objetivo, mi meta y me imagino como si ya lo hubiera alcanzado”.

Usar la imaginación. María José reveló un gran consejo para los estudiantes: “Me imagino el día de la prueba, me imagino entrando y saliendo tranquila, pensando que contesté todo bien. Me imagino el día de los resultados y recibiendo el puntaje máximo. Eso lo inculco a mis alumnos (...) que se crean el cuento, que se crean capaces de hacerlo”.

Según relató a BioBio, de todos los estudiantes que prepara para las pruebas de este año, cuatro de ellos sacaron 1.000 puntos en matemáticas.

“Una estudiante que fue alumna el año antepasado, el año 2022, también sacó 1000 puntos y me estaban llamando para agradecerme, así que qué más feliz. Súper orgullosa del logro de todos mis alumnos”, mencionó.

Además, señaló que le gustaría, en algún momento, retomar un proyecto que realizó en el sur del país hace unos años: abrir un preuniversitario social para hacerle clases a los estudiantes que no pueden inscribirse en uno por temas económicos.

“En algún momento me encantaría tener un preuniversitario que fuera social 100% y enfocarme en eso, pero por ahora es tratar de ayudar a la mayor cantidad de alumnos posible de todo Chile a cumplir sus sueños”.